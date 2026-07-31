Masarykova univerzita čelila kyberútoku, zjišťuje dopady, klíčové služby fungují

Masarykova univerzita čelila kybernetickému útoku, momentálně zjišťuje dopady. Klíčové služby fungují bez omezení, informovala škola na webu. Univerzita po odhalení incidentu přijala řadu technických opatření, která mají snížit riziko dalších škod. Patří mezi ně reset vybraných hesel, oddělení některých částí sítě nebo nasazení nástrojů pro detekci a blokování aktéra.
"Naším cílem je především ochrana univerzitních systémů a dat. Situaci průběžně vyhodnocujeme a již jsme přijali řadu opatření k omezení rizik. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by incident ohrožoval běžný chod univerzity. Ve standardním provozu fungují také IT služby, které univerzita poskytuje svým partnerům. O případném dalším vývoji budeme průběžně informovat,“ uvedl manažer kybernetické bezpečnosti Masarykovy univerzity Jakub Sauer.
Kyberbezpečnostní tým univerzity spolupracuje při vyhodnocování dopadů s policií a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). "Masarykova univerzita zaznamenala kyberbezpečnostní incident týkající se části své IT infrastruktury. Z bezpečnostních důvodů a s ohledem na probíhající vyšetřování nemůžeme sdělovat další informace o incidentu," sdělil ČTK mluvčí NÚKIB Jakub Neščivera.
Incident se podle univerzity netýká informačního systému ani dalších klíčových služeb určených studujícím, které zůstávají funkční. Studenti si tak mohou zapisovat předměty nebo se hlásit na koleje. Bez omezení pokračuje také výzkum, administrativa i další běžné činnosti univerzity.
Na kterou část počítačové infrastruktury útok cílil, univerzita nezveřejnila. S ohledem na vyšetřování a bezpečnostní opatření nekomentuje podrobnosti o incidentu ani o přijatých krocích. Zaměstnanci dostávají prostřednictvím interního portálu informace a doporučení k bezpečnému používání univerzitních zařízení i správnému ukládání dat na bezpečná univerzitní úložiště.
"Situaci od jejího odhalení řeší specialisté na kybernetickou bezpečnost, kteří průběžně přijímají technická a organizační opatření ke snížení rizik a ochraně univerzitních systémů a dat. NÚKIB při řešení situace úzce spolupracuje," doplnil Neščivera.
Masarykova univerzita je druhou největší vysokou školou v ČR a jedním z největších zaměstnavatelů v kraji. Podobně jako jiné velké organizace čelí podle svého webu trvalým pokusům o narušení kybernetické bezpečnosti, proto rozvíjí systém prevence, detekce a reakce na bezpečnostní incidenty. Jeho cílem je podobné situace co nejrychleji odhalit a minimalizovat dopady.