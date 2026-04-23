Masarykova univerzita vybuduje v kampusu sportovní areál s oválem a halou

Masarykova univerzita vybuduje v kampusu v Brně-Bohunicích sportovní areál s atletickým oválem a víceúčelovou halou. Sportoviště přibližně za 430 milionů korun poslouží nejen studentům a zaměstnancům, ale také sportovním klubům a veřejnosti. Stavba dnes slavnostně začala, hotovo bude v roce 2028, oznámila univerzita v tiskové zprávě.
V kampusu sídlí také fakulta sportovních studií, která zajišťuje výuku tělesné výchovy pro studenty ostatních fakult. Kvůli chybějící infrastruktuře se sportovní aktivity odehrávaly na různých místech v Brně, což přinášelo organizační i logistické komplikace a také náklady za externí pronájmy. Nový komplex umožní centralizaci výuky.
"Univerzita má studenty připravovat nejen na profesní kariéru, ale také na kvalitní život. Pohyb a aktivní životní styl jsou jedním z jeho základních pilířů – a jako lékař to považuji za naprosto zásadní. Podpora pohybu a zdravého životního stylu je jedním z klíčových nástrojů prevence civilizačních onemocnění," uvedl rektor Martin Bareš.
Hala je navržená pro různé sporty, například volejbal, badminton, florbal, házenou, futsal nebo šerm. Pojme až 200 sportovců a 100 diváků. Venkovní sportovní areál bude mít dvousetmetrový atletický ovál o třech drahách, hřiště pro malou kopanou a streetball, plochu pro skok daleký i vysoký nebo sektor pro vrh koulí.
"Chceme vytvořit komunitní místo, kde se mohou přirozeně potkávat studenti napříč fakultami a které bude přirozeně inspirovat k aktivitám podporujícím vitalitu a zdravý životní styl,“ doplnil děkan fakulty sportovních studií Jan Cacek. Kromě sportovního areálu vyrostou u bohunického kampusu do tří let také nové koleje.