Masarykova univerzita za 740 mil. Kč postaví koleje a nájemní bydlení v kampusu

Masarykova univerzita postaví v kampusu v Brně-Bohunicích nové vysokoškolské koleje a nájemní bydlení. Investuje téměř 740 milionů korun, většinu z úvěru od Národní rozvojové banky. Jde o největší investici do bydlení v historii Masarykovy univerzity. Ve třech budovách vznikne přes 1000 lůžek. Dnes vedení školy podepsalo úvěrové smlouvy. Novinářům to řekl rektor Martin Bareš.
V kampusu sídlí lékařská a přírodovědecká fakulta, stejně jako fakulta sportovních studií. Do nových budov v komplexu BioPharma Hub brzy přesídlí také farmaceutická fakulta. S počtem studentů, akademiků i zahraničních výzkumníků roste podle vedení univerzity potřeba ubytování v bezprostřední blízkosti kampusu.
"Nestačí budovat špičkové učebny, laboratoře a výzkumná centra – stejně důležité je vytvořit kvalitní podmínky pro život lidí, kteří v nich studují, vyučují a bádají. Dostupnost bydlení dnes naši uchazeči dlouhodobě označují za problém číslo jedna a během pravidelných návštěv univerzitních kolejí vidím, jak se mění jejich očekávání i potřeby," uvedl Bareš.
Ubytovací areál vyroste na nároží ulic Netroufalky a Kamenice. Na ploše přibližně 9000 metrů čtverečních vzniknou tři výškové budovy. Dvě budou sloužit jako studentské koleje, třetí nabídne nájemní bydlení určené především akademickým pracovníkům, výzkumníkům a dalším zaměstnancům univerzity. Součástí projektu bude podzemní parkování, pobytová střecha a nové veřejné prostranství.
Úvěr Národní rozvojové banky z programu Dostupné nájemní bydlení činí 481 milionů korun na 25 let s jednoprocentním ročním úrokem. Dalších 74 milionů korun si univerzita půjčila od Komerční banky, dále investuje 184,6 milionu korun z vlastních prostředků.
"Investice do moderního kampusu pomáhají zvyšovat dostupnost a kvalitu vzdělání, posilují konkurenceschopnost českých univerzit a přispívají k rozvoji regionů," uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.
Zhotovitele stavby chce univerzita vybrat v první polovině příštího roku, se zahájením stavby se počítá v srpnu 2027, s dokončením v červnu 2030.
Úvěr z Evropské investiční banky před lety pomohl univerzitě také se stavbou bohunického kampusu. Letos jej splatila.