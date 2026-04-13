Masarykova univerzita založila firmu zaměřenou na terapii silných emocí

Masarykova univerzita v Brně založila firmu, která chce rozšířit účinnou terapii pro pacienty trpící extrémními emocemi, sebepoškozováním a sebevražedným chováním. Společnost EQUILIO - Český institut Dialektické behaviorální terapie chce vzdělávat odborníky a rozšiřovat využití takzvané Dialektické behaviorální terapie (DBT). Vysoká škola o tom dnes informovala na webu.
Metoda DBT má pomoci lidem s diagnostikovanou hraniční poruchou osobnosti. "Vychází z dialektiky, kognitivně behaviorální terapie a Zen buddhismu, z nichž si bere snahu o rovnováhu, všímavost, principy přijetí a změny nebo práci s neefektivním myšlením," přiblížila propagátorka metody Pavla Horká Linhartová.
Zatímco v západních zemích, odkud s kolegy Horká Linhartová čerpá inspiraci, už je podle univerzity DBT pevnou součástí zdravotnického systému, v Česku ji odborníci na duševní zdraví teprve začínají objevovat. "Celkově u nás funguje asi jen deset týmů, většina v Čechách, pro Moravu jsme v Brně jediní," uvedla Horká Linhartová, která DBT před sedmi lety pomáhala zavést na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
"Vzhledem k náporu pacientů jsme program museli zintenzivnit a zkrátit jeho dobu z běžného roku na polovinu, protože už tak čekací doba vychází na dva roky," doplnil psychoterapeut Martin Horký. Přesto podle něj program přináší výsledky v podobě zlepšení zdravotního stavu pacientů s diagnózou, jejímž hlavním symptomem je extrémní intenzita emocí a zhoršená schopnost jejich regulace. Ta v důsledku negativně ovlivňuje další oblasti života a vede například k nestabilitě myšlení, chování i vztahů. Pacienti pak podle vědců často hledají úlevu v sebepoškozování, které nezřídka končívá pokusy o sebevraždu.
Efekt DBT podle vědců nepociťuje jen pacient, ale celý zdravotnický systém. Odpadávají totiž náklady nejen na výjezdy zdravotnické záchranné služby či drahé pobyty vážně poraněných pacientů na jednotkách intenzivní péče, ale i na výkony psychiatrů, kteří si s pacienty s hraniční poruchou osobnosti často nevědí rady.
EQUILIO vznikla jako spin-off Masarykovy univerzity, tedy firma, která navazuje na znalosti a zkušenosti spojené s univerzitním prostředím. Masarykova univerzita není jejím společníkem a firma využívá know-how vyvinuté na univerzitě na základě licenční smlouvy.