Masarykova univerzita zavádí do informačního systému nástroje umělé inteligence

Masarykova univerzita zavádí do Informačního systému (IS), který využívají studenti a zaměstnanci, nástroje generativní umělé inteligence (AI). Uživatelé se například budou moci zeptat na praktické věci spojené se studiem a fungováním univerzity. AI má postupně usnadnit také práci pedagogů a převzít část rutinních administrativních úkonů. Univerzita klade důraz na bezpečnost a ochranu dat, oznámila dnes v tiskové zprávě Simona Polcarová z oddělení komunikace školy.
"Nechtěl bych do IS zavádět služby umělé inteligence jen proto, že jde dnes o módní technologii, ale rád bych spolu s kolegy přinesl našim uživatelům řešení pro jejich problémy. I když nejprve musíme zjistit, zda je AI umí skutečně vyřešit. Jsme na začátku cesty," uvedl vedoucí univerzitního ICT Centra výpočetní techniky Michal Brandejs.
Studenti budou moci na hlavní stránce informačního systému pokládat dotazy běžným jazykem. AI jim poradí postup či řešení problému, třeba jak zadat číslo účtu pro stipendium nebo kde koupit studentský průkaz. Postupně bude AI při odpovědích zohledňovat také fakultu nebo obor konkrétního tazatele. Vyučujícím by zase mohla výhledově ulehčit některé rutinní úkoly.
AI běží na vlastním hardwaru Masarykovy univerzity. Osobní údaje a citlivá data tak neopouštějí univerzitní prostředí.
"Velké jazykové modely mají v podpoře studia i studijní administrativě velký potenciál. Nyní jejich možnosti začínáme v IS opatrně zkoušet, ale dokážu si představit, že až se postupně vyladí, budou naší univerzitní obci k užitku i řadou způsobů, o kterých třeba dnes ani nepřemýšlíme. Mám radost, že tady naše univerzita opět využívá svých špičkových odborných kapacit a ukazuje cestu ostatním," řekl prorektor Radim Polčák.