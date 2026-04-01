Masarykova univerzita získala od Brna pozemek, na kterém postaví koleje

Masarykova univerzita v Brně (MU) získala od města pozemek v Bohunicích, na kterém chce postavit bydlení pro studenty a zaměstnance. Parcela o rozloze 1,3 hektaru mezi ulicemi Kamenice a Netroufalky má hodnotu 207 milionů korun. Univerzita za ni postoupí městu veřejné prostranství, lesní pozemky a cesty a doplatí rozdíl zhruba 150 milionů korun. O podpisu smlouvy dnes informoval mluvčí univerzity Radim Sajbot.
"Jedná se o strategicky výjimečné území, kde dlouhodobě usilujeme o synergie v oblastech vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví a technologických inovací. Máme jasnou koncepční představu, jak zde propojit dostupné a kvalitní bydlení pro studenty a zaměstnance, veřejný prostor a rozvoj vědy a inovací do jednoho funkčního celku, který přirozeně naváže na už stávající infrastrukturu Univerzitního kampusu Bohunice," uvedl rektor MU Martin Bareš.
Univerzita plánuje na pozemku postavit koleje a dostupné komunitní bydlení s kapacitou až 1500 lůžek nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance univerzity, zejména začínající akademiky, výzkumníky či postdoktorandy. V plánu je také vybudování vědecko-technického parku, který má propojit univerzitní výzkum s praxí. Podle prorektora pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radima Polčáka chce univerzita po dokončení přípravných kroků začít stavět v nejkratší možné době.
Výměnu pozemků schválili loni v prosinci brněnští radní, poté i zastupitelé. "Směnou, kterou jsme dnes oficiálně stvrdili, získá město pozemky v Bohunicích, Stránicích, Novém Lískovci nebo v Pisárkách, kde bude moci postavit novou komunikaci Vinařská u vysokoškolských kolejí," doplnil radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva (Nezařazený, dříve SOCDEM).
V brněnských Bohunicích je poblíž Fakultní nemocnice Brno univerzitní kampus, ve kterém jsou další pracoviště univerzity, například lékařská fakulta. V současnosti tam vzniká komplex BioPharma Hub se zázemím pro farmaceutickou fakultu za čtyři miliardy korun.