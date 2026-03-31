Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Oldřich Haluza
  17:02aktualizováno  17:02
Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně dokončovaným pavilonem zaměřeným na onkologickou prevenci vyjde na více než 1,1 miliardy korun. Nová budova začne plně sloužit pacientům a jejich doprovodu po Velikonocích.

„Díky ní můžeme významně zvýšit kapacitu pro podpůrnou péči, klinické studie a vzdělávání pacientů, což jsou oblasti s největším dopadem na kvalitu života pacientů, bezpečnost péče a v případě klinických studií dávají i naději na další a úspěšnější léčbu,“ oznamuje ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Marek Svoboda s tím, že budova umožní vytvořit důstojný bezbariérový vstup do areálu.

Dosavadní hlavní vchod do Švejdova pavilonu je prostorově nedostatečný. Ze vstupní haly vede velké schodiště nahoru a jediný výtah do druhého patra.

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které se stane vstupní branou do areálu. (31. března 2026)
V pětipodlažní budově navazující na Švejdův pavilon dostává každé patro jiné využití. V přízemí bude fungovat centrum prvního kontaktu a příjem pacientů s centrální evidencí, konziliární ambulance klinické a radiační onkologie nebo informační a edukační centrum. Druhé podlaží využije oddělení klinických studií.

Třetí patro je určené pro centrum podpůrné péče. V něm pacienti najdou sociální pracovníky pomáhající s návratem do pracovního života, klinické psychology poskytující individuální terapie či nácvik relaxačních technik, nutriční terapeuty nebo ambulance pro ošetřování chronických ran. Dříve byla podpůrná péče roztříštěná na více místech ústavu, nově došlo k jejímu sjednocení na jedno místo.

Čtvrté patro obsadili koordinátoři péče, kteří nejen v jihomoravském zdravotnictví nabývají stále větší význam. Páté podlaží patří úseku zdravotních pojišťoven. Tam bude zároveň přístupná terasa s výhledem na město, jež byla vytvořena po domluvě s Občanským sdružením Masarykova čtvrť.

Sjednocení klíčových služeb do jednoho centra

Nová budova se stane vstupním pavilonem pro nově příchozí. „Jeho otevřením se zásadně mění cesta pacienta ústavem,“ podotýká náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Tereza Malá.

V Masarykově onkologickém ústavu staví nové pavilony, otevřou se v roce 2026

Kroky každého nového pacienta povedou právě do vstupního pavilonu s centrem prvního kontaktu. „Zde pracovníci vloží všechny jeho údaje, včetně přinesené dokumentace, do našeho nového nemocničního informačního systému, což usnadní následující práci zdravotníků. Výjimkou budou pouze pacienti na lůžku odesílaní z jiného zdravotnického zařízení k radioterapii. Ti půjdou přímo do ambulancí kliniky radiační onkologie v Masarykově pavilonu,“ přibližuje Malá.

Po zaevidování budou pacienta provádět specializované sestry, s jejichž pomocí zamíří na vyšetření do konziliární ambulance, což je pracoviště určené právě pro nově příchozí. Dalším krokem je informační a edukační centrum poskytující skupinové i individuální vzdělávání nejen pro nemocného, ale i doprovod. Lze si tam vyzkoušet virtuální realitu, k dispozici je individuální vzdělávací box s Onkorádcem nebo edukační avatar. Rozšíří se také prostor pro působení pacientských organizací.

U onkologického ústavu v Brně plánují přístavbu s ambulancemi i parkováním

„Takto koncipované edukační centrum v onkologii bude jediným svého druhu v Česku. Celá nová infrastruktura navíc umožní zavést program podpůrné péče o onkologické přeživší,“ hlásí vedoucí infocentra Veronika Guziurová.

V neposlední řadě může pacient využít podpůrnou péči v oborech klinické psychologie, nutriční výživy a sociální péče. Následnou možností je zapojit se do klinických studií. Toto oddělení se v nové budově rozšíří o ambulantní provozy. „Naší snahou je zvýšení dostupnosti vysoce inovativní terapie a navázání námi koordinované úzké spolupráce v regionech. Pro představu, loni bylo do všech typů klinických projektů zařazeno 916 pacientů,“ uvádí primářka Oddělení klinických studií Radka Lordick Obermannová.

Centrum onkologické prevence otevře v květnu

Nové Centrum inovativní a podpůrné péče v ústavu sjednocuje klíčové služby, které doprovázejí pacienta během léčby. Navíc před budovou vzniklo parkoviště, kde může doprovod krátkodobě zaparkovat a pacienta vysadit. Rozšíří se tím možnosti parkování v problematické lokalitě, kde je míst neustále nedostatek.

V současnosti dělníci v areálu MOÚ dokončují Centrum onkologické prevence. Vyrostlo na místě bývalé transfúzní stanice v Tomešově ulici, jež byla původně ve vlastnictví hejtmanství.

K rychlejší léčbě rakoviny pomůže na jižní Moravě onkologická spojka

Kapacitu ústavu navýší o pětinu, aktuálně tam lékaři provádějí přes 50 tisíc preventivních vyšetření ročně. Lidem se tento druhý nový pavilon otevře v květnu.

MOÚ je největším onkologickým centrem v Česku. Společně s pracovišti obou brněnských fakultních nemocnic vytváří Národní onkologické centrum Brno. Kromě diagnostiky a léčby nádorů tam probíhá rozsáhlá preventivní péče včetně screeningových programů a péče o lidi s geneticky podmíněným vysokým rizikem vzniku nádorů.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy

Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická.

Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend k opravám, což znamená výluku na lince metra C i další komplikace pro cestující. Pražský dopravní...

Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech

ilustrační snímek

Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž stále častěji nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění....

Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Tihle chlapci pomlázky na internetu zcela jistě nekupovali. Pro mnohé je taková...

Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík ke stánku pro zapletené velikonoční pruty pospíchal! Vyznavači tradičního velikonočního šlehání totiž...

Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky

Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z teroristického útoku a účasti na...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlásilo soutěž na nové české komediální muzikály

ilustrační snímek

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) popáté hledá nejlepší nové původní české muzikály. V soutěži Intro mohou letos autoři posílat svoje komediální muzikály....

Zámek v Holešově vystaví stovky modelů ze stavebnice Merkur

ZĂˇmek v HoleĹˇovÄ› vystavĂ­ stovky modelĹŻ ze stavebnice Merkur

Zámek v Holešově na Kroměřížsku vystaví od pátku 3. dubna stovky modelů ze stavebnice Merkur, která je na trhu více než 100 let. Výstava vznikla ve spolupráce...

31. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Liberecký kraj pošle dalších pět mil. Kč partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině

ilustrační snímek

Liberecký kraj pošle dalších pět milionů korun do partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině, rozhodli dnes zastupitelé Libereckého kraje. Peníze z krajského...

31. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a...

Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně...

31. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Tesco a ČEZ společně postavili přes 60 dobíječek pro elektroauta a budují další

31. března 2026  16:59

Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků...

Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká...

31. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Mladoboleslavská nemocnice otvírá nový domov se zvláštním režimem s 39 lůžky

MladoboleslavskĂˇ nemocnice otvĂ­rĂˇ novĂ˝ domov se zvlĂˇĹˇtnĂ­m reĹľimem s 39 lĹŻĹľky

Mladoboleslavská nemocnice dnes slavnostně otevřela nový domov se zvláštním režimem pro nesoběstačné seniory s různými typy demencí. Zařízení s kapacitou 39...

31. března 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Za vraždu manželky si muž z Písecka odpyká 17 let, potvrdil Nejvyšší soud

ilustrační snímek

Za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala, si muž z Písecka s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ČTK...

31. března 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

