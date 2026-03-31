Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

„Díky ní můžeme významně zvýšit kapacitu pro podpůrnou péči, klinické studie a vzdělávání pacientů, což jsou oblasti s největším dopadem na kvalitu života pacientů, bezpečnost péče a v případě klinických studií dávají i naději na další a úspěšnější léčbu,“ oznamuje ředitel Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) Marek Svoboda s tím, že budova umožní vytvořit důstojný bezbariérový vstup do areálu.
Dosavadní hlavní vchod do Švejdova pavilonu je prostorově nedostatečný. Ze vstupní haly vede velké schodiště nahoru a jediný výtah do druhého patra.
V pětipodlažní budově navazující na Švejdův pavilon dostává každé patro jiné využití. V přízemí bude fungovat centrum prvního kontaktu a příjem pacientů s centrální evidencí, konziliární ambulance klinické a radiační onkologie nebo informační a edukační centrum. Druhé podlaží využije oddělení klinických studií.
Třetí patro je určené pro centrum podpůrné péče. V něm pacienti najdou sociální pracovníky pomáhající s návratem do pracovního života, klinické psychology poskytující individuální terapie či nácvik relaxačních technik, nutriční terapeuty nebo ambulance pro ošetřování chronických ran. Dříve byla podpůrná péče roztříštěná na více místech ústavu, nově došlo k jejímu sjednocení na jedno místo.
Čtvrté patro obsadili koordinátoři péče, kteří nejen v jihomoravském zdravotnictví nabývají stále větší význam. Páté podlaží patří úseku zdravotních pojišťoven. Tam bude zároveň přístupná terasa s výhledem na město, jež byla vytvořena po domluvě s Občanským sdružením Masarykova čtvrť.
Sjednocení klíčových služeb do jednoho centra
Nová budova se stane vstupním pavilonem pro nově příchozí. „Jeho otevřením se zásadně mění cesta pacienta ústavem,“ podotýká náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky Tereza Malá.
|
Kroky každého nového pacienta povedou právě do vstupního pavilonu s centrem prvního kontaktu. „Zde pracovníci vloží všechny jeho údaje, včetně přinesené dokumentace, do našeho nového nemocničního informačního systému, což usnadní následující práci zdravotníků. Výjimkou budou pouze pacienti na lůžku odesílaní z jiného zdravotnického zařízení k radioterapii. Ti půjdou přímo do ambulancí kliniky radiační onkologie v Masarykově pavilonu,“ přibližuje Malá.
Po zaevidování budou pacienta provádět specializované sestry, s jejichž pomocí zamíří na vyšetření do konziliární ambulance, což je pracoviště určené právě pro nově příchozí. Dalším krokem je informační a edukační centrum poskytující skupinové i individuální vzdělávání nejen pro nemocného, ale i doprovod. Lze si tam vyzkoušet virtuální realitu, k dispozici je individuální vzdělávací box s Onkorádcem nebo edukační avatar. Rozšíří se také prostor pro působení pacientských organizací.
|
„Takto koncipované edukační centrum v onkologii bude jediným svého druhu v Česku. Celá nová infrastruktura navíc umožní zavést program podpůrné péče o onkologické přeživší,“ hlásí vedoucí infocentra Veronika Guziurová.
V neposlední řadě může pacient využít podpůrnou péči v oborech klinické psychologie, nutriční výživy a sociální péče. Následnou možností je zapojit se do klinických studií. Toto oddělení se v nové budově rozšíří o ambulantní provozy. „Naší snahou je zvýšení dostupnosti vysoce inovativní terapie a navázání námi koordinované úzké spolupráce v regionech. Pro představu, loni bylo do všech typů klinických projektů zařazeno 916 pacientů,“ uvádí primářka Oddělení klinických studií Radka Lordick Obermannová.
Centrum onkologické prevence otevře v květnu
Nové Centrum inovativní a podpůrné péče v ústavu sjednocuje klíčové služby, které doprovázejí pacienta během léčby. Navíc před budovou vzniklo parkoviště, kde může doprovod krátkodobě zaparkovat a pacienta vysadit. Rozšíří se tím možnosti parkování v problematické lokalitě, kde je míst neustále nedostatek.
V současnosti dělníci v areálu MOÚ dokončují Centrum onkologické prevence. Vyrostlo na místě bývalé transfúzní stanice v Tomešově ulici, jež byla původně ve vlastnictví hejtmanství.
|
Kapacitu ústavu navýší o pětinu, aktuálně tam lékaři provádějí přes 50 tisíc preventivních vyšetření ročně. Lidem se tento druhý nový pavilon otevře v květnu.
MOÚ je největším onkologickým centrem v Česku. Společně s pracovišti obou brněnských fakultních nemocnic vytváří Národní onkologické centrum Brno. Kromě diagnostiky a léčby nádorů tam probíhá rozsáhlá preventivní péče včetně screeningových programů a péče o lidi s geneticky podmíněným vysokým rizikem vzniku nádorů.