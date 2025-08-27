Připravujeme podrobnosti.
V Brně masivně unikal plyn, policisté evakuovali desítky lidí
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D
Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...
Soška Jezulátka se po 37 letech vrací z Německa do Bravantic
Do Bravantic na Novojičínsku se po 37 letech vrátí kopie sošky Pražského Jezulátka. Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala...
Masivní únik plynu v Brně. Policisté evakuovali desítky lidí
Policisté zasahují u masivního úniku plynu v Brně v ulici Cacovická. Ze šesti okolních domů evakuovali 30 lidí. Nyní je ulice od Tomkova náměstí ve směru na ulici Soběšická zcela uzavřena, počítejte...
Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel
Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...
Koncert pod širým nebem uctí Soňu Červenou, v Hradci zazní nejen Carmen
Světově proslulá pěvkyně a herečka Soňa Červená (1925–2023) by se letos dožila rovné stovky. K Hradci Králové ji poutaly silné rodinné kořeny, a tak ji zdejší filharmonie uctí koncertem pod širým...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov
Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...
Ústí nad Orlicí využilo prázdniny k opravám školských budov
Ústí nad Orlicí využilo letní prázdniny k plánovaným opravám a investicím ve svých školských budovách. Práce se týkaly především mateřských škol, ale také dvou...
Obnova čelní fasády zámku v Bzenci za 10,5 milionu korun je hotová
Obnova čelní fasády hlavní budovy zámku v Bzenci na Hodonínsku je po několika měsících hotová. Práce stály přibližně 10,5 milionu korun. Nyní plynule pokračují...
Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním
Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...
Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu
Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...
Východočeské divadlo v Pardubicích chystá sedm premiér, včetně Erbenovy Kytice
Východočeské divadlo v Pardubicích zahájí 116. sezonu. První diváky přivítá v úterý 2. září na repríze muzikálu Do nebes! o letci Janu Kašparovi. Publikum opět...
Prodej kanceláře, 52 m2 - Zlín - Kostelec
Zlínská, Zlín - Kostelec
2 200 000 Kč
Záchranná služba má novou výjezdovou základnu v Luhačovicích
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) dnes v Luhačovicích na Zlínsku otevřela novou výjezdovou základnu. V lázeňském městě dosud chyběla....
Praštil holí do plotu, který držela sousedka. Ústavní soud muži zrušil trest
Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad mužem, jenž si po sousedských konfliktech vyslechl podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví a vydírání. Udeřil kovovou holí do plotu, který z druhé strany...