Ani šplhač, ani šplhoun. Světový rekordman Cigl zdolává lano i v obchoďácích

Krajský slet v Brně je pro sokoly stěžejní Dvanáct hromadných skladeb tvoří páteř nedělního krajského sokolského sletu, jehož hostitelem je Sokol Brno I. Na ploše stadionu v Kounicově ulici se při nich představí na 3 200 cvičenců. „Jsme největším z krajských sletů a všichni se můžou těšit na neopakovatelný zážitek,“ láká Radek Bukovský, starosta pořádající župy Jana Máchala. „Ať už jste, či nejste sokolové, přijďte nás podpořit a užít si atmosféru, která se opakuje jednou za šest let. Je to příležitost udělat si v Brně příjemný víkend,“ podotýká. Krajský slet odstartuje v neděli ve 13 hodin u Besedního domu v Husově ulici srazem a průvodem sokolů centrem města na stadion. Předvedení hromadných sletových skladeb začne o hodinu později slavnostním nástupem vlajkonošů, praporečníků, sokolské stráže a cvičenců z šesti jihomoravských sokolských žup. Podle starosty České obce sokolské Martina Chlumského jsou regionální slety velmi důležité. Propagují sokolské župy v místě jejich působení a upevňují jejich pozice v rámci kraje. „Sokol se dostane do povědomí veřejnosti a osloví nové zájemce o sportovní a kulturní činnost. Návštěvníci zažijí společně s námi atmosféru, která se neopakuje každý rok,“ prohlásil Chlumský. Regionální slety jsou součástí XVII. všesokolského sletu, jehož vrcholem je sletový týden v Praze od 30. června do 5. července. Z celé země se ho do hlavního města přijede zúčastnit až dvacet tisíc sokolů.