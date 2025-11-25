Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Marek Osouch
  16:02aktualizováno  16:46
Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít do komunálních voleb v příštím roce v širokém spojenectví, mimo jiné s hnutím Fakt Brno, které Hollan ostře kritizuje.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.

Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
Aktivista Matěj Hollan oznámil konec v brněnské politice, hodlá rezignovat na post zastupitele.
5 fotografií

Zatímco v kavárně v centru města oznamovali Piráti, Žít Brno, Fakt Brno, Idealisté a hnutí Gen společnou kandidaturu jakožto platformu liberálních stran, opoziční brněnský zastupitel Matěj Hollan vzápětí na sociálních sítích oznámil svůj odchod z politiky. Na příštím zasedání zastupitelů hodlá rezignovat.

„Co je pro mě nepřekousnutelné, že s ODS za zády jde nyní do předvolebního holportu partaj, se kterou jsem spojil svou tvář a v letech 2014 až 18 jsme dali možnost Brnu se nadechnout. S něčím takovým odmítám být spojován,“ uvedl Hollan, který byl ve zmiňovaném volebním období náměstkem na brněnském magistrátu.

Podle něj je v pozadí nové platformy právě ODS, na jejíž kritice společně s tehdejší ČSSD Žít Brno vzniklo. Za problematické považuje Hollan hnutí Fakt Brno, za kterým stojí Marek Šoška a David Pokorný. Ti v roce 2018 ještě jako zástupci Svobodných kandidovali společně s ODS a Pokorný pak s ODS seděl ve stejném politickém klubu v zastupitelstvu. O čtyři roky později už kandidovali s vlastním sdružením Fakt Brno.

Uskupení Fakt Brno těžilo z vazeb na ODS, stáhlo hlasy liberální konkurence

Hollan toto hnutí označuje za dílo současného náměstka primátorky Roberta Kerndla (ODS), které mělo v posledních komunálních volbách ubrat hlasy jiným liberálním stranám. Piráti prý na spojenectví s Fakt Brno kývli hlavně s příslibem budoucích politicích trafik.

„Žít Brno tímto aktem skočilo do propasti hanby a já u toho odmítám nadále svítit a jít do volebního roku s tím, že jsem jejich jediný viditelný představitel,“ poznamenal Hollan s tím, že v brněnské politice zcela končí.

Zelení se zatím do nové formace nehrnou

Lídr brněnských Pirátů a celé platformy liberálních stran Adam Zemek říká, že je třeba se dívat do budoucnosti, a ne do minulosti.

Pokorný pak odmítl, že by jeho uskupení bylo nástrojem nějaké jiné politické strany nebo jejím skrytým aktérem. „Fakt Brno je samostatný politický subjekt s vlastní členskou základnou přibližně dvaceti aktivních členů. V minulých volbách jsme postavili samostatné kandidátní listiny: 55 kandidátů do Zastupitelstva města Brna a 45 kandidátů do Zastupitelstva městské části Brno-střed,“ uvedl Pokorný.

Současný předseda Žít Brno Petr Kalousek se snaží Hollanovu kritiku mírnit s tím, že jde jen o memorandum, nikoli závaznou spolupráci. „Máme za sebou teprve několik málo jednání s některými ze subjektů, konkrétně s Piráty, a nějaké další předběžné telefonické kontakty. Všechno je věcí dalších týdnů a měsíců,“ poznamenal.

Některé věci už bych dělal jinak, říká Hollan. V politice končit nehodlá

Konkrétně k Hollanově kritice, která směrem k Fakt Brno zaznívá dlouhodobě, se však nevyjádřil. Řekl jen, že po jeho rezignaci za něj v brněnském zastupitelstvu usedne náhradník, kterým je předseda brněnských Zelených Matouš Vencálek.

Právě Zelení v roce 2022 společně kandidovali se Žít Brno. Dnes však u podpisu memoranda chyběli. „Jednali jsme spolu, nicméně je otázka, jestli budou chtít být někteří členové (Zelených) tak aktivističtí, nebo uvažovat jinak,“ sdělil Zemek.

Vencálek jeho slovům nerozumí. „Jsme v Brně etablovaná politická strana se třemi starostkami,“ zmínil. Podle něj Zelení jednali o možné spolupráci, jenže zmíněné Fakt Brno je pro ně velmi problematickým uskupením.

Proti extremistům

Strany, které v úterý uzavřely „partnerství pro moderní Brno“, se primárně vymezují vůči extremistům, což dávají do souvislosti s celostátní politikou. Na brněnské úrovni se Zemkovi nelíbí, že předsednictví kontrolního výboru připadlo hnutí SPD, které označuje za extremistické.

„Národní fronta“ může v Brně vládnout spoustu let, říká opozičník Hollan

Proti současnému vedení města ve složení ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, STAN a SOCDEM se nová platforma nevymezuje a dokáže si představit spolupráci s jakoukoliv z těchto stran, tedy včetně ANO.

Ostatně Piráti mohli být součástí dnešní široké koalice, nakonec z ní ale na poslední chvíli cukli.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Pohled z útrob metra

vydáno 25. listopadu 2025  17:19

Už se to chystá!

vydáno 25. listopadu 2025  17:19

ČSÚ: V Plzeňském kraji bylo loni 85 sebevražd, což je 1,4 pct ze všech úmrtí

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji loni spáchalo sebevraždu 85 lidí. Z celkového počtu 6256 zemřelých šlo o 1,4 procenta, což byla za posledních deset let nadprůměrná hodnota....

25. listopadu 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Pražský Krtkův svět zavřela inspekce. I kvůli vypouštění splašků do okolního lesa

Krtkův svět

Pražský zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech oznámil, že musí skončit. Podle prohlášení provozovatelů na síti Facebook jde o reakci na rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Do...

25. listopadu 2025  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

25. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Šerlišský Mlýn zahájí v pátek jako první v Orlických horách lyžařskou sezonu

ilustrační snímek

Areál Šerlišský Mlýn zahájí v pátek 28. listopadu jako první místo v Orlických horách lyžařskou sezonu. Do trvalého provozu spustí 500 metrů dlouhou sjezdovku,...

25. listopadu 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Aktivista Matěj Hollan se s hnutím Žít Brno po čtyřech letech vrací do...

Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít...

25. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:46

Náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták rezignuje, nástupce dnes nevolili

ilustrační snímek

Náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) na funkci ve vedení kraje rezignuje, důvodem je jeho zvolení do Poslanecké...

25. listopadu 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Firma chce zpracovávat dvanáctkrát víc odpadu. Kraj to schválil, Vratimov se brání

ilustrační snímek

Vedení města Vratimova u Ostravy se odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu týkajícího se rozšíření kapacity recyklačního dvora firmy Rekultivace-Recyklace ve vratimovské průmyslové zóně. Firma tam...

25. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Budování metra

vydáno 25. listopadu 2025  16:35

Mrkve v metru

vydáno 25. listopadu 2025  16:34

Budování metra

vydáno 25. listopadu 2025  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.