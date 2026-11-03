Média nedáme, skandovalo na Zelném trhu v Brně několik stovek studentů

Několik stovek studentů zaplnilo před 16:00 dolní část Zelného trhu v Brně. Někteří přišli s transparenty, které vyjadřují podporu veřejnoprávním médiím, jiní je dotvářeli na místě za zpěvu písní Karla Kryla a dalších protestsongů. Shromáždění na Zelném trhu je studentskou předehrou k hlavní demonstraci, která začne 16:36 na náměstí Svobody.
"Média nedáme," skandovali studenti. "Zlo nikdy nespí, ale studenti taky ne," stálo na jednom z transparentů. "Jdeme jako studenti a občané, za univerzitu jako instituci nemluvíme," napsali na instagramu organizátoři z iniciativy Média nedáme! MUNI. Shromáždění podpořily některé akademické senáty.
Petici studentů a pedagogů MU, která odmítá "zestátnění České televize a Českého rozhlasu" už podepsalo více než 5500 lidí. Zástupci vládního tábora odmítají, že by se snažili zrušením koncesionářských poplatků veřejnoprávní média zestátnit či oslabit.
Někteří studenti v Brně dnes po celý den stávkovali. Kolik jich bylo, je obtížné zjistit. Situace se liší na jednotlivých univerzitách, které také různě přistoupily k režimu výuky a omlouvání absencí.
Plošně je dnešní výuka zrušena pouze na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (VUT), a to prostřednictví děkanského volna. Studentům ostatních fakult VUT výuka plošně neodpadla. Vedení univerzity ale podle mluvčí Kamily Šmídkové umožňuje absenci kvůli účasti na demonstracích omluvit nebo si ji nahradit.
Vedení Janáčkovy akademie múzických umění vyhlásilo na dnešek rektorské volno, ovšem až od 14:00. Masarykova i Mendelova univerzita ponechaly výuku na svých fakultách v běžném režimu. Vedení obou škol však vyjádřilo respekt k občanskému postoji studentů a garantuje jim omluvení absence z výuky. Postupy omlouvání se liší podle jednotlivých fakult. Například Právnická fakulta Masarykovy univerzity omlouvá účastníky demonstrace od 14:00 do 20:00 a Agronomická fakulta Mendelovy univerzity omlouvá studenty po 15:00.