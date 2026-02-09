Brněnská zoo přišla o medvědici Kamčatku, její stav se dlouhodobě zhoršoval

Autor: uza
  14:42aktualizováno  14:42
V brněnské zoo zemřela medvědice Kamčatka. Vedení zahrady ji nechalo minulý týden nadobro uspat kvůli špatnému zdravotního stavu. Dlouhodobě se potýkala s problémy pohybového aparátu. Dožila se 33 let. Její smrt je posledním dozvukem chovu hnědých kamčatských medvědů v této zoo. Místo nich tam vsází na lední medvědy.
Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s...

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s problémy pohybového aparátu, proto už nevychází do venkovního výběhu. Její výběh po úpravách obsadí lední medvědice Cora. | foto: Zoo Brno

Medvědice Kamčatka přivedla v brněnské zoo na svět mláďata už před čtyřmi lety,...
Kamčatka vyšla poprvé od lednového porodu se svými potomky Kubou a Tobym do...
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna...
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna...
16 fotografií

„Rozhodnutí o eutanazii nikdy není jednoduché. V tomto případě k němu vedl dlouhodobě zhoršující se zdravotní stav a výrazná bolestivost způsobená rozsáhlým postižením kloubů, které jí znemožňovalo přirozený pohyb a výrazně snižovalo kvalitu života,“ vysvětlila brněnská zoo.

I právě z toho důvodu návštěvníci zahrady Kamčatku poslední dvě sezony neviděli. Zůstávala v zázemí expozice, kde dožívala.

Medvědí střídání v brněnské zoo. Hnědé nahradí bílí, obsadí jejich výběh

„Naší prioritou je vždy welfare zvířat – tedy jejich důstojnost, komfort a co nejvyšší kvalita života. Když už není možné bolest účinně zmírnit a zvíře ztrácí schopnost žít plnohodnotně, je někdy největším projevem péče právě rozhodnutí nechat ho odejít bez dalšího utrpení,“ uvedla zahrada.

Kamčatka pobývala v Brně od roku 2010, kdy byla přivezena spolu se samcem Jelizorem ze zoo v ruském Rostově na Donu. O dva roky později měli dvojčata Kubu a Tobyho, za další čtyři roky pak Bruna. Medvědí potomci zvyšovali návštěvnost zahrady. Lidé se podíleli na výběru jmen.

Medvědice Kamčatka dožije v klidu v zázemí brněnské zoo. Dlouhodobě se potýká s problémy pohybového aparátu, proto už nevychází do venkovního výběhu. Její výběh po úpravách obsadí lední medvědice Cora.
Medvědice Kamčatka přivedla v brněnské zoo na svět mláďata už před čtyřmi lety, když porodila Kubu a Tobyho.
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna 2015).
V brněnské zoo poprvé z brlohu vylezlo mládě medvěda kamčatského (28. dubna 2015).
16 fotografií

V roce 2021 dorazila do brněnské zoo z Francie další kamčatská medvědice Irina. Loni pak zamířila do zahrady v Děčíně, kde žije Bruno.

Pomocí ledních medvědů chtějí v brněnské zoo zažít restart a návrat návštěvníků. V loňském roce proto pořídili dvojici ledních medvědic Annu a Elsu z Německa. Přidaly se ke stálici místní zahrady Coře.

Ta je od začátku tisíciletí hlavní hvězdou zoo i symbolem města, za tu dobu návštěvníky potěšila hned několika mláďaty – Bill, Tom, Nanuk, Kometa a Noria. Vedení zahrady doufá, že by v jejích šlépějích mohly jít Anna i Elsa. K tomu potřebuje přivést medvědí samce. Místo najdou ve zrenovovaném a rozšířeném výběhu, který sloužil Coře před jejím loňským přesunem do expozice kamčatských medvědů, kde žila dříve Kamčatka.

25. července 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

9. února 2026  15:56

Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle...

9. února 2026  15:52

Romští tvůrci začali z brněnské Káznice vysílat videopodcast

ilustrační snímek

Romští tvůrci sdružení ve vzdělávacím programu REAL LAV Productions připravili videopodcast, který má ambici představovat zajímavé hosty a obsah nejen pro...

9. února 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Znojmo představí studii úprav údolí Lesky, zpříjemní život v Příměticích

ilustrační snímek

Znojmo chystá úpravu lesoparku Leska, která podle místostarosty Jiřího Kacetla (Pro Znojmo) dokončí zelený prstenec kolem města. Jeho součástí je údolí Dyje a...

9. února 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínští herci a filharmonici představí Stoppardovu hru EGBDF v Trenčíně

ilustrační snímek

Společný projekt Městského divadla Zlín a zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, inscenace EGBDF (Kdo se naladí na správnou notu), se představí ve slovenském...

9. února 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Beroun chystá obnovu lesoparku na Městské hoře

ilustrační snímek

Beroun chystá obnovu lesoparku na Městské hoře v centru města. Radnice zadala přípravu nové studie, hotová by měla být v srpnu. K budoucí podobě oblíbeného...

9. února 2026  14:01,  aktualizováno  14:01

Přísný, ale lidský. Povolání do Dukly Jihlava se Pitner snažil zvrátit na ministerstvu

Trenéři národního týmu Československa Jaroslav Pitner (vlevo) a Vladimír Kostka...

O uplynulém víkendu, přesně v sobotu 7. února, by se býval dožil 100. narozenin jeden z nejlepších trenérů československé hokejové historie - Jaroslav Pitner. Rodák z Chorušic u Mělníka sám hokej...

9. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Špoták rezignuje na předsedu kontrolního výboru. O jeho odvolání se hlasovat nebude

Lídr Pirátů na hejtmana v Plzeňském kraji a současný hejtman Rudolf Špoták. (2....

Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (dříve Piráti, nyní bezpartijní) odstoupí z funkce předsedy kontrolního výboru krajského zastupitelstva. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že už není členem...

9. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Ráchel S. (9. února 2026)

Policie pátrá po šestnáctileté Ráchel Skálové z Prahy. V noci na pondělí odešla ze svého pokoje, její mobilní telefon je nedostupný. V minulosti se několikrát pokusila o sebevraždu. Policisté proto...

9. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

42. Slavia pojišťovna Orlický maraton nabídl jedinečnou kombinaci rodinné pohody, elitního lyžování a sauny u tratě

9. února 2026  15:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

U Hoslovického mlýna na Strakonicku vyroste vodní hřiště pro děti

ilustrační snímek

U Hoslovického mlýna na Strakonicku, který je zřejmě nejstarším vodním mlýnem v Česku, vyroste dětské vodní hřiště. Děti si na ploše 330 metrů čtverečních...

9. února 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Počet nemocných v Pardubickém kraji se blíží chřipkové epidemii

ilustrační snímek

V Pardubickém kraj za týden dál mírně vzrostl počet lidí s akutními respiračními chorobami včetně chřipky. Na 100.000 obyvatel jich připadalo 1694, týden...

9. února 2026  13:34,  aktualizováno  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.