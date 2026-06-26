Mendel festival propojí vědu, vzdělávání i zábavu, připomene otce genetiky

Brněnský Mendel festival letos znovu propojí vědu, vzdělávání i zábavu, zároveň připomene odkaz zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Potrvá od 12. do 19. července, hlavním dnem je sobota 18. července, kdy milovníci hudby i zájemci o vědu vyrazí do kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Vstup na celý festival i doprovodný program je zdarma, oznámila ČTK za organizátory Vlasta Macháčová.
V kampusu budou připravené desítky interaktivních stanovišť, vědecké experimenty, odborné přednášky, komentované prohlídky pracovišť Masarykovy univerzity i vědecká show pro děti. Hudební část programu nabídne vystoupení Jany Kirschner, Lake Malawi, Poletíme? nebo Monkey Business.
"Mendel festival dlouhodobě stavíme tak, aby si na své přišli děti, rodiče, fanoušci hudby i lidé, kteří se chtějí dozvědět něco nového ze světa vědy. Univerzitní kampus v Bohunicích nám dává skvělé zázemí pro program, který je hravý, srozumitelný a zároveň odborný," uvedl Jakub Carda z organizace Společně, která festival pořádá. Organizátoři chtějí ukázat, že Mendelův odkaz není věcí minulosti, ale živým tématem, které se dotýká současné vědy i běžného života.
"Gregor Johann Mendel je s Brnem i Masarykovou univerzitou pevně spjatý nejen historicky, ale především hodnotově. Jeho odkaz připomíná význam zvídavosti, trpělivosti a odvahy klást si nové otázky. Právě to jsou principy, na kterých stojí současná věda i vzdělávání," řekl prorektor Masarykovy univerzity Petr Suchý.
Odborné přednášky letos propojí téma klimatické změny s dalšími oblastmi současné vědy. Návštěvníci se dozvědí také něco o fungování borelií, poodhalí tajemství rysa ostrovida a medvědů na Slovensku nebo zjistí, jakou úlohu hraje umělá inteligence nejen v genetice. Novinkou letošního ročníku je Den trusu. Návštěvníkům přiblíží využití trusu exotických zvířat ze zoologických zahrad.