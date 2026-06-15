Mendelova univerzita nabízí malým obcím mobilní univerzitu třetího věku

Mendelova univerzita chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které je pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Připravila mobilní univerzitu třetího věku. Místní partneři v obcích zajistí prostor, univerzita obstará přednášky, lektory i organizaci, oznámila dnes ČTK mluvčí brněnské Mendelovy univerzity Karolína Podborská.
"Nápad přivézt vzdělání do regionů je velmi nosný, i ta nejmenší obec má své seniory, kteří si zaslouží dozvědět se něco nového. Ať už z oborů, které je zajímají z hlediska jejich hobby, což je například zahradnictví a pěstování, nebo z oborů současných technologií a umělé inteligence," uvedla vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
Mobilní univerzita třetího věku pilotně odstartovala v březnu ve Ždánicích na Hodonínsku a Moravských Knínicích na Brněnsku. Na podzim bude pokračovat podle zájmu obcí. Přednášky se mohou konat třeba v místních školách, sokolovnách nebo kulturních střediscích.
"Samy obce se nám nyní ozývají s tím, že by chtěly využít služeb mobilní univerzity třetího věku. Senioři za nimi přichází s tím, že v sousední obci měli vzdělávací program a chtějí ho pro svou obec také. To si myslím, že je nejlepší cesta, abychom probudili zájem o vzdělávání seniorů přímo ve vedení dané obce," doplnila Pevná.
V současnosti je v nabídce kurz o pleveli pod vedením Jana Winklera, který je odborným asistentem v ústavu biologie rostlin. Kurz je rozdělený do čtyř bloků po třech vyučovacích hodinách. Seniorům umožní pohlédnout na plevelné druhy jinýma očima – nejen jako na nezvané hosty, ale i svébytné rostliny s vlastním příběhem.
"Právě takové aktivity podle mě naplňují třetí roli univerzity: být užitečná veřejnosti a otevírat odborné poznání lidem bez ohledu na to, kde žijí," doplnil Winkler. K dalším tématům patří bezpečnost v on-line prostoru nebo umělá inteligence.