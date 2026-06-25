Mendelova univerzita nesouhlasí s průměrným hodnocením výzkumu, odvolala se

Mendelova univerzita v Brně nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ji ocenila známkou C – Průměrná, stejně jako před pěti lety. Univerzita se odvolala a požádala o opakované projednání. O svých námitkách dnes Mendelova univerzita informovala v tiskové zprávě. O odvolání bude podle metodiky hodnocení rozhodovat opět ministerstvo školství.
Výsledky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol mají pro univerzitu reálné dopady. Slouží jako jeden z podkladů pro stanovení výše institucionální podpory na další pětileté období. Hodnocení se současně odráží na reputaci univerzity navenek i uvnitř akademické komunity.
"Mendelova univerzita v Brně v uplynulých letech prokazatelně posílila své postavení ve výzkumu, internacionalizaci i rozvoji výzkumné infrastruktury," uvedl rektor Martin Klimánek. Potvrdil to podle něj ve své hodnotící zprávě i Mezinárodní evaluační panel, který navrhl celkové hodnocení B – Velmi dobrá. Výsledné hodnocení, do kterého promlouvají také další aktéři, ale zůstalo na úrovni C.
"Proto považujeme za důležité, aby byly důvody vedoucí k výslednému hodnocení jednoznačně, transparentně a srozumitelně vysvětleny," doplnil Klimánek.
Hodnocení C dostala z brněnských vysokých škol také Janáčkova akademie múzických umění, stejně jako Veterinární univerzita. Vysoké učení technické a Masarykova univerzita mají hodnocení A, uvádí zpráva na webu ministerstva školství.