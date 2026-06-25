Mendelova univerzita nesouhlasí s průměrným hodnocením výzkumu, odvolala se

Mendelova univerzita v Brně nesouhlasí s výsledkem hodnocení své výzkumné činnosti. Hodnotící zpráva, kterou škola obdržela z ministerstva školství, ji ocenila známkou C – Průměrná, stejně jako před pěti lety. Univerzita se odvolala a požádala o opakované projednání. O svých námitkách dnes Mendelova univerzita informovala v tiskové zprávě. O odvolání bude podle metodiky hodnocení rozhodovat opět ministerstvo školství. Se svým hodnocením nesouhlasí více vysokých škol, celkem se jich v řádném termínu odvolalo osm, uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
"V řádném termínu podalo odvolání proti výsledkům hodnocení celkem osm vysokých škol v působnosti MŠMT, z toho šest veřejných a dvě soukromé vysoké školy. Podrobnosti k jednotlivým odvoláním jsou předmětem probíhajícího procesu a nemůžeme je v tuto chvíli blíže komentovat," napsal ČTK Macura. Podle ministerstva je systém hodnocení transparentní. Úřad podle Macury zároveň vnímá význam jeho vyhodnocování a rozvoje.
Se svým hodnocením nesouhlasí například i Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), která dostala známku B. "Česká zemědělská univerzita je vyhledávanou školou a ve svých klíčových oborech patříme podle relevantních zahraničních žebříčků mezi světovou špičku. Do nejvyšší kategorie A nás navrhlo i samo ministerstvo. Právě proto chceme zjistit, kde a jak vznikl zřejmý rozpor mezi tímto návrhem a výslednou známkou," uvedl rektor ČZU Michal Lošťák v tiskové zprávě.
Výsledky hodnocení výzkumných organizací vysokých škol mají na univerzity dopady. Slouží jako jeden z podkladů pro stanovení výše institucionální podpory na další pětileté období. Hodnocení se současně odráží na reputaci univerzity navenek i uvnitř akademické komunity.
"Mendelova univerzita v Brně v uplynulých letech prokazatelně posílila své postavení ve výzkumu, internacionalizaci i rozvoji výzkumné infrastruktury," uvedl rektor Martin Klimánek. Potvrdil to podle něj ve své hodnotící zprávě i Mezinárodní evaluační panel, který navrhl celkové hodnocení B – Velmi dobrá. Výsledné hodnocení, do kterého promlouvají také další aktéři, zůstalo na úrovni C.
"Proto považujeme za důležité, aby byly důvody vedoucí k výslednému hodnocení jednoznačně, transparentně a srozumitelně vysvětleny," doplnil Klimánek.
Hodnocení C dostala z brněnských vysokých škol také Janáčkova akademie múzických umění, stejně jako Veterinární univerzita. Vysoké učení technické a Masarykova univerzita mají hodnocení A, uvádí zpráva na webu ministerstva školství.
"Je potřeba uvést, že žádná vysoká škola neobdržela horší hodnocení, než jaké měla v předchozím období, na jehož základě jí byla poskytována Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace," napsal Macura. Konkrétní finanční dopady jednotlivých výsledků hodnocení ale podle něj nelze jednoduše vyčíslit, protože systém financování zohledňuje více faktorů.