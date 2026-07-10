Mendelova univerzita pošle svůj experiment do vesmíru s evropským raketoplánem

Experiment zaměřený na studium sinic pošle do vesmíru Mendelova univerzita v Brně. Na oběžnou dráhu jej vynese evropský znovupoužitelný raketoplán Space Rider zřejmě v polovině roku 2028. Vysoká škola o tom informovala v tiskové zprávě. Uvedla, že je jedinou českou univerzitou, která bude mít na palubě Space Rideru svůj experiment.
Projekt vedený výzkumnicí Katarínou Molnárovou z Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity se zaměří na studium sinic v podmínkách kosmického prostoru. Vědci budou sledovat, jak se vysušené sinice po pobytu na oběžné dráze znovu aktivují a jak na ně působí mikrogravitace a kosmické prostředí.
"Pro budoucí vesmírné mise jsou sinice velmi perspektivní organismy. Mohou produkovat kyslík, sloužit jako zdroj potravy, fixovat dusík a v budoucnu se podílet na udržitelném hospodaření při dlouhodobém pobytu člověka ve vesmíru. Náš výzkum pomůže zjistit, jak dobře jsou schopné tyto funkce plnit po vystavení podmínkám na orbitě," uvedla Molnárová.
Evropský raketoplán Space Rider by měl experimenty dopravit nejen do vesmíru, ale také je bezpečně dostat zpět na Zem. To vědcům umožní analyzovat změny na genetické i molekulární úrovni.