Meruňkobraní v Židlochovicích otevřelo i zámek, čerstvých meruněk je ale málo

Jídla a výrobky z meruněk, řemeslný trh, ale také mimořádné otevřený zámek či komentované přehlídky krojů z Brněnska dnes nabízel program jedenáctého ročníku Meruňkobraní v Židlochovicích. Lidé si mohli meruňkové delikatesy koupit i domů, v nabídce ale bylo jen malé množství čerstvých meruněk. Starosta Židlochovic Jan Vitula (Vaše Židlochovice) uvedl, že je to kvůli malé letošní úrodě.
"Židlochovicko se už poněkolikáté potýká s velkým nedostatkem tohoto ovoce, i proto jsme dnes program v Komunitním centru zahájili přednáškou na téma 'Proč meruňky každoročně mrznou'," uvedl starosta.
Meruňkobraní se odehrává po celém centru Židlochovic, každé z míst má stanovený účel nebo cílovou skupinu, které je přizpůsobený program. Nejživěji je po celý den na náměstí, kde se kromě trhů odehrává také většina hudebního programu, ve Stodole se program zaměřuje na folklor, v městském sadu zase na děti. Ochutnávka meruňkovic je připravená na dvorku infocentra a nejvíce občerstvení lidé najdou na nádvoří zámku. Ten se při Meruňkobraní mimořádně otevírá lidem při komentovaných prohlídkách.