Měsíc po komunálních volbách zná nové vedení většina brněnských radnic

Měsíc po volbách do obecních zastupitelstev je nové vedení známé ve většině z 29 brněnských městských částí. Na mnohých radnicích pokračuje dosavadní vedení, změny se týkají například brněnských Černovic nebo Kohoutovic, jejichž dosavadní starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL) se stal brněnským primátorem. ČTK to zjistila z webů úřadů a od politiků. Některé městské části ustavující zastupitelstvo teprve čeká, termín posunuly podané stížnosti na volby.
V Kohoutovicích se funkce starostky ujala Eva Sychrová (KDU-ČSL), v Černovicích zastupitelé v pondělí zvolili Ladislava Kotíka (Společně pro Černovice), jenž nahradil Petru Quittovou (STAN). V Jundrově po 16 letech skončila Ivana Fajnorová (Zelení) a novým starostou je Ondřej Vitula (Společně pro Jundrov). Nové vedení mají také Ivanovice, v čele radnice je Petra Pašová (Ivanovice jinak).
Maloměřice a Obřany nově povede Iva Gruntová (Pro Maloměřice a Obřany). Šlo o jedinou městskou část, kde bylo už před volbami prakticky jisté, že se vedení promění. Starostka Ludmila Kutálková totiž kandidovala z posledního místa. "Chtěla bych, aby naše občanská iniciativa pokračovala, ale já jsem nikdy neměla ambice být starostkou a být v politice," řekla ČTK Kutálková před volbami.
Změna čeká i Bystrc, kde má dosavadního starostu Tomáše Kratochvíla (Volím Bystrc) nahradit lidovec Marek Brauner. V Líšni dlouholetého starostu Břetislava Štefana vystřídá třiadvacetiletý Michal Chaloupka (KDU-ČSL).
Ve funkci pokračuje starostka Komína Milada Blatná (Zelení) i starostka Králova Pole Andrea Pazderová (ODS). Posedmé stanula v čele Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení), pošesté zastupitelé za starostu zvolili Vladana Krásného (ODS) ve Starém Lískovci. "Každé volební období přináší nové úkoly a žádné zvolení nelze považovat za samozřejmost," napsal Krásný na facebooku.
Staronovým starostou Bosonoh je Martin Černý (KDU-ČSL), v Brně-jih pokračuje David Grund (ODS). Slatinu nadále povede Jiří Ides, Medlánky Michal Marek (STAN). V čele Žebětína zůstává dlouholetý starosta Vít Beran (KDU-ČSL), jehož kandidátka získala 67,59 procenta hlasů.
Nové vedení si ve středu 18. listopadu zvolí zastupitelé Brna-střed, kde po osmi letech vystřídá Vojtěcha Mencla (ODS) lidovec Filip Chvátal. Ustavující zasedání teprve čeká i část Brno-sever, kde má pokračovat Martin Maleček, nebo Brno-Vinohrady, které by měla dál vést Jitka Ivičičová (KDU-ČSL). Starostou Žabovřesk by měl zůstat Filip Leder (KDU-ČSL), starostkou Bohunic Lucie Stará (KDU-ČSL). Ve funkci by měli pokračovat i Petr Kunc (Hlas pro Židenice) ze Židenic nebo Marek Viskot (Hnutí Marka Viskota) v Řečkovicích.