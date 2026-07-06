Města na jihu Moravy v posledních čtyřech letech zvyšovala počet městských bytů

Některá jihomoravská města v uplynulém volebním období dokončila nebo započala práci na bytových projektech, díky kterým se zvýší počet městských bytů. Například v Brně jich vzniklo přes 100, další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi či ve Znojmě, vyplývá z odpovědí mluvčích radnic pro ČTK. Města se soustředí i na rozšiřování sociálního bydlení.
V krajském městě přibylo za poslední čtyři roky 114 nových bytů. Číslo zahrnuje novostavby či přestavby nebytových prostor na byty, řekla Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu. Brno má podle Loukotové zhruba 27.000 obecních bytů. Sociálních bytů je asi 200. V jejich získávání pomáhají podle Loukotové jednak neziskové organizace, jednak třeba městem zřízený Socio Info Point či Kontaktní místo pro bydlení. "V úřední den se na toto pracoviště vydá odhadem 30 až 40 lidí," uvedla Loukotová.
Mezi největší bytové projekty, které město zahájilo, patří stavba bydlení pro seniory ve čtvrti Holásky v Brně-Tuřanech a v městské části Bystrc. Dokončení se předpokládá příští rok. Dalších 300 bytů včetně družstevních přibude na Kamenném vrchu v Novém Lískovci, práce by měly začít na podzim. Město má i projekt rekonstrukce bytového domu v Mostecké ulici a chce stavět přes 30 bytů v Holáskách. Do budoucna se počítá s bytovými domy na ulici Terezy Novákové či na náměstí Míru.
Bytové výstavbě se věnují také v Břeclavi. Podle mluvčí radnice Ivany Solaříkové město pronajímá 115 obecních bytů. "Dalších 81 bytů máme v bytovém domě pro seniory a osoby se zdravotním postižením, spravuje je Domov seniorů Břeclav," uvedla Solaříková.
Město nyní nemá sociální byty, začíná však stavět nové sociální bydlení v lokalitě U Splavu. Nahradí bývalou policejní ubytovnu. Výstavba 28 bytů vyjde na 61 milionů korun, peníze město získalo z Integrovaného regionálního operačního programu. "Byty budou určeny pro mladé rodiny a pro seniory nad 65 let nebo osoby se zdravotním či sociálním hendikepem," řekla Solaříková.
Do roku 2028 tam vyrostou dva jednopodlažní domy, každý z nich bude mít čtyři byty o velikosti 1+kk určené převážně pro seniory. Budou tam i dva třípodlažní domy, v každém bude deset bytů různé velikosti, uvedla Solaříková.
Ve Znojmě mají nyní 1150 městských bytů. Podle mluvčí města Petry Šulákové je o ně velký zájem. I tam pracují na rozšíření nabídky městského bydlení. "Znojmo momentálně řeší výstavbu bytového domu, kde budou nové byty zvláštního určení," řekla Šuláková.
Žadatelé o byty zvláštního určení jsou zařazováni do pořadníku. "Čekací lhůta v případě bytů zvláštního určení je zhruba do jednoho roku, pokud se nejedná o přednostní záležitost podle Zásad pro nájem bytů zvláštního určení," uvedla Šuláková. V plánu naopak město podle mluvčí nyní nemá odkup bytů od soukromých subjektů.