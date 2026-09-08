Města na jihu Moravy zatím volební komise obsazené nemají, zájem je různý

Města na jižní Moravě zatím nemají plně obsazené okrskové volební komise. Své zástupce mohou do komisí delegovat volební strany do středečních 16:00. Zatím tak učinily jen některé, zjistila ČTK od mluvčích radnic. Případná volná místa doplňují města dalšími zájemci či úředníky. Zda zájem o práci v komisích ovlivnilo letošní zvýšení odměn, bude podle radnic patrné spíš až po uzavření nominací.
Asi 130 lidí ještě potřebují do volebních komisí v Hodoníně. Z deseti kandidujících stran delegovaly k pondělí své členy tři. Nahlášené už mají i úředníky z městského úřadu. O členství v komisích je podle mluvčího města Josefa Horníčka stabilní zájem bez ohledu na letošní navýšení odměn.
Stabilní zájem o členství v komisích je i v Břeclavi, řekla ČTK mluvčí města Ivana Solaříková. Mohou do toho však zasáhnout i nepředvídatelné události. Například v roce 2024 odjeli někteří lidé pomáhat do povodněmi zasažených Jeseníků a město muselo narychlo shánět další členy. Potřebují 154 lidí, zástupce delegovala zatím jedna kandidující strana. Největší nápor čeká radnice ve středu. Podle Solaříkové však zřejmě bude třeba komise doplnit například o zaměstnance městského úřadu.
Naopak téměř obsazené jsou volební komise ve Vyškově, uvedl mluvčí města Michal Kočí. Své členy zatím nominovaly dva kandidující subjekty ze sedmi, potřebují 192 lidí. "Zájem o členství v komisích se s každými volbami snižuje, letos jsme nicméně například ve Vyškovském zpravodaji vyzvali případné zájemce, kteří by se chtěli stát členy komisí, a určitě to pomohlo," řekl Kočí.
Ve Znojmě zaplní nominanti volebních stran komise asi z 60 procent, uvedla mluvčí města Petra Šuláková. Do potřebného stavu komise doplní dobrovolníci. "Mimo to jsme oslovili i studenty místních středních škol. Zájem je obdobný jako v předchozích letech. Specifikum letošních voleb je, že budou nejspíše dvoukolové, a ne každý se může zúčastnit voleb v obou víkendech. Určitě je vyšší odměna lepší motivační prvek," řekla Šuláková.
Komunální volby se letos konají 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Na jihu Moravy se volby do Senátu týkají obvodu č. 54 Znojemsko, č. 57 Vyškovsko a č. 60 Brno-město.