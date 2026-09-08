Města na jihu Moravy zatím volební komise obsazené nemají, zájem je různý

Autor: ČTK
  16:41aktualizováno  16:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Města na jižní Moravě zatím nemají plně obsazené okrskové volební komise. Své zástupce mohou do komisí delegovat volební strany do středečních 16:00. Zatím tak učinily jen některé, zjistila ČTK od mluvčích radnic. Případná volná místa doplňují města dalšími zájemci či úředníky. Zda zájem o práci v komisích ovlivnilo letošní zvýšení odměn, bude podle radnic patrné spíš až po uzavření nominací.

Asi 130 lidí ještě potřebují do volebních komisí v Hodoníně. Z deseti kandidujících stran delegovaly k pondělí své členy tři. Nahlášené už mají i úředníky z městského úřadu. O členství v komisích je podle mluvčího města Josefa Horníčka stabilní zájem bez ohledu na letošní navýšení odměn.

Stabilní zájem o členství v komisích je i v Břeclavi, řekla ČTK mluvčí města Ivana Solaříková. Mohou do toho však zasáhnout i nepředvídatelné události. Například v roce 2024 odjeli někteří lidé pomáhat do povodněmi zasažených Jeseníků a město muselo narychlo shánět další členy. Potřebují 154 lidí, zástupce delegovala zatím jedna kandidující strana. Největší nápor čeká radnice ve středu. Podle Solaříkové však zřejmě bude třeba komise doplnit například o zaměstnance městského úřadu.

Naopak téměř obsazené jsou volební komise ve Vyškově, uvedl mluvčí města Michal Kočí. Své členy zatím nominovaly dva kandidující subjekty ze sedmi, potřebují 192 lidí. "Zájem o členství v komisích se s každými volbami snižuje, letos jsme nicméně například ve Vyškovském zpravodaji vyzvali případné zájemce, kteří by se chtěli stát členy komisí, a určitě to pomohlo," řekl Kočí.

Ve Znojmě zaplní nominanti volebních stran komise asi z 60 procent, uvedla mluvčí města Petra Šuláková. Do potřebného stavu komise doplní dobrovolníci. "Mimo to jsme oslovili i studenty místních středních škol. Zájem je obdobný jako v předchozích letech. Specifikum letošních voleb je, že budou nejspíše dvoukolové, a ne každý se může zúčastnit voleb v obou víkendech. Určitě je vyšší odměna lepší motivační prvek," řekla Šuláková.

Komunální volby se letos konají 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Na jihu Moravy se volby do Senátu týkají obvodu č. 54 Znojemsko, č. 57 Vyškovsko a č. 60 Brno-město.

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