Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

Karolína Kučerová
  5:52aktualizováno  5:52
Sledovat Metro na Googlu
Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel, které láká blízkost krajské metropole. Radnice proto chtějí stavbu bytů omezit, obávají se hlavně zvýšené dopravy.
Fotogalerie4

Kolaudace projektu 3 Dvory v Újezdu u Brna je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028. | foto: DRFG

Vzorovým příkladem, jak moc táhnou obce a menší města v okolí čtyřsettisícového Brna – a to nejen zájemce o bydlení, ale také developery, kteří zvýšenou poptávku o tyto lokality vnímají, je Újezd u Brna.

Díky nové výstavbě by se v příští dekádě mohl zvětšit až o třetinu, což znamená, že přibude zhruba tisícovka obyvatel. Rozprostřou se do tří lokalit, kde se připravuje výstavba nových bytových a rodinných domů. V té největší z nich, čtvrti 3 Dvory, začali stavaři pracovat na začátku května.

Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

První nájemci by se mohli začít stěhovat během roku 2028. K dispozici jim bude šest domů, které nabídnou 159 nových bytů. Většina z nich je už nyní zarezervovaná, což jen dokazuje obří zájem v takové lokalitě bydlet.

„I data Českého statistického úřadu potvrzují, že okres Brno-venkov je cílem silné migrace zejména mladých rodin, které hledají rovnováhu mezi klidným prostředím v blízkosti přírody a výbornou dostupností do krajské metropole. Újezd to přesně splňuje,“ vysvětluje Jana Kozojedová, PR manažerka developerské DRFG Investment Group, proč se rozhodli pro tamní výstavbu a do budoucna se zaměří na další podobné lokality. „Cílem je také nabídnout bydlení v dostupnější cenové hladině oproti centru Brna, ale bez kompromisů v kvalitě,“ doplňuje.

Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
Součástí nové čtvrti má být také občanská vybavenost.
Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.
4 fotografie

Kromě bytů investor v Újezdě postaví mateřskou školu se třemi třídami, menší obchodní centrum i dětské hřiště. To byly ostatně požadavky radnice, protože pro ni samotnou by při takovém rapidním nárůstu obyvatel bylo složité občanskou vybavenost zajistit z vlastních peněz.

„Kromě bytů v rezidenci 3 Dvory přibude také 59 jednotek o kousek dále v lokalitě, které se říká Pod Hrází. A na opačné straně města směrem na Sokolnice se pak plánuje 89 rodinných domů. Abychom to ustáli, schválili jsme před pěti lety zásady pro jednání se soukromými investory, které kladení podobných podmínek podporují,“ říká starostka Marie Kozáková (KDU-ČSL).

Obavy z dopravy

Újezd není jediné město poblíž Brna, které podobnou situaci řeší. Kvůli oblibě lidí i developerů podobně „bobtnají“ také další, zejména ta s dobrým dopravním spojením do metropole. „Nejpopulárnější jsou lokality v těsné blízkosti, tedy takzvaná Brněnská metropolitní oblast. Přestože se lidé přestěhují, tak práci, školu, kontakty i společenský život si v drtivé většině ponechávají v něm,“ podotkl již dříve pro iDNES.cz Matouš Čanda, který se zabývá právě výzkumem zmíněné oblasti, v níž žije přes 700 tisíc obyvatel.

Na severovýchodě se přísun obyvatel týká hlavně Babic nad Svitavou, Březiny či Bukovinky, na jihu zase třeba Syrovic, Holasic nebo Rajhradu. V posledním jmenovaném čtyřtisícovém městě podle starosty Františka Ondráčka (nez.) ročně přibývá asi stovka lidí. A trend bude pokračovat. Letos začne dostavba bytového komplexu Klášterní dvůr, která by do pěti let měla přinést až 160 nových bytů.

Finanční odměny a stavba bytů. Města se snaží zvrátit úbytek obyvatel

„Kromě toho se tu staví rodinné domy a další projekty, konkrétně v blízkosti Billy by mělo vzniknout 40 bytů. Takže dohromady lze v následujících třech až čtyřech letech počítat přibližně se čtyřmi stovkami nových obyvatel,“ přibližuje Ondráček.

Ačkoliv to město v občanské vybavenosti a infrastruktuře zvládá, další stavby bytů povolovat nechce. „Máme sice dostatek lékařů, služeb, obchodů a místa ve školách, ale přináší to velké zatížení dopravy, které do budoucna nechceme ještě zhoršovat. Budeme tedy podporovat pouze výstavbu rodinných domů,“ podotýká Ondráček.

Povolí jen 20 bytů ročně

Brzdit výstavbu chtějí také v Modřicích. Tam aktuálně vzniká rezidence Dios s 260 byty, což by do města s téměř šesti tisíci obyvateli mohlo přinést dalších 500 až 700 lidí. „Jsme hned vedle Brna, jezdí sem tramvajová linka číslo dva a vlakem jste tu z města za sedm minut. Takže dává smysl, že pro kdekoho jde o velmi atraktivní lokalitu,“ přemítá starosta Libor Procházka (nez.).

Zájem developerů o další výstavbu by tedy podle něj byl, ale město je už opatrné. „Velká část z nich chce stavět jen byty, bez odpovídající občanské vybavenosti. Proto než budeme přemýšlet o povolování dalších projektů, musíme dodělat třeba přístavbu školy a školky, na které nyní pracujeme,“ konstatuje Procházka.

Pohořelice se vzdaly spolkového bydlení, místo něho postaví nájemní byty

Problému, který s sebou výstavba nových bytů přináší, jsou si vědomi také v Pohořelicích, tam však přišli s poněkud odlišným řešením. V přípravě je projekt čítající 400 bytů, což znamená 800 až 950 nových lidí. To pro město s více než šesti tisíci obyvateli není zanedbatelné číslo. Proto si město klade podmínky.

„Kdyby to celé developer postavil třeba za pět let a podařilo se mu byty obsadit, myslím, že bychom to neustáli. Šlo by o obrovský nárůst obyvatel,“ podotýká starosta Miroslav Novák (ODS).

Proto požaduje, aby společnost zkolaudovala maximálně dvacet bytů ročně. To znamená, že kompletně hotovo bude až za čtvrt století. „Jde nám o to, aby nárůst byl postupný a mohli se mu přizpůsobovat jak místní, tak i naše infrastruktura a další věci,“ zdůvodňuje Novák. Pokud by developer stavěl rychleji, čekaly by ho sankce.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Už dost! Obce kolem Brna rychle bobtnají, novým obyvatelům se snaží bránit

Kolaudace projektu je naplánovaná na první čtvrtletí roku 2028.

Řada vesnic a měst v okolí Brna se v dalších letech musí připravit na velký nárůst počtu obyvatel, které láká blízkost krajské metropole. Radnice proto chtějí stavbu bytů omezit, obávají se hlavně...

26. května 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Založit si vlastní festival JelenFest byl logický krok. Koketovali jsme s tím roky, říká Polák

Kapela Jelen a její frontman Jindra Polák (vpředu) vyrazí na vlastní festival i...

Během třináctileté kariéry skupiny Jelen se fanouškovská základna rozrostla doslova napříč generacemi. Jak sama kapela uvedla v tiskové zprávě: „Zjednodušeně by se dalo říct, že se z Jelena samovolně...

26. května 2026  5:49

Teplický soud znovu řeší žádost bývalého poslance Feriho o propuštění z vězení

ilustrační snímek

Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpykává...

26. května 2026,  aktualizováno 

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku blokoval pozdě večer požár vozidla

ilustrační snímek

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku blokoval dnes pozdě večer požár vozidla. Uzavírka se týkala úseku dálnice mezi Mankovicemi a Hladkými Životicemi ve směru...

25. května 2026  23:05,  aktualizováno  23:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku zastavil pozdě večer požár vozidla

ilustrační snímek

Provoz na dálnici D1 na Novojičínsku zastavil dnes pozdě večer požár vozidla. Uzavírka se týká úseku dálnice mezi Mankovicemi a Hladkými Životicemi ve směru na...

25. května 2026  22:40,  aktualizováno  22:40

Při odbočování na cyklostezku se střetl s autem. Cyklista je v kritickém stavu

Srážku s osobním automobilem u Horního Bezděkova nepřežil cyklista. Řidič...

Těžká zranění utrpěl v pondělí odpoledne na Opavsku čtyřiapadesátiletý cyklista. Do nemocnice jej v kritickém stavu přepravil vrtulník, řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Policie...

25. května 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá strážníkům soukromá agentura

ilustrační snímek

Se zajištěním bezpečnosti v České Lípě pomáhá od začátku května strážníkům soukromá agentura, smlouvu má do 27. září. Pracovníci agentury dohlížejí na...

25. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Konference v Třebíči připomene 75 let babického případu

ilustrační snímek

Třebíč připomene 75. výročí takzvaného babického případu konferencí Babice - rudá heydrichiáda. Bude 17. června, informovala mluvčí třebíčské radnice Irini...

25. května 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Cizinec boural v Praze do aut a od nehod ujížděl. Policie ho dopadla a on se smál

Řidič v ukradeném voze naboural v Praze až 8 aut na více místech a ujel od...

Prahou se v pondělí v podvečer prohnal řidič vozidla, který cestou naboural několik aut a od nehod ujel. Policie řidiče vypátrala v Holešovicích, na místě byli také záchranáři.

25. května 2026  20:02

Pod Jižní branou hradu Veveří našli archeologové základy středověké hradby

ilustrační snímek

Základy mocné středověké hradby, silné přes dva metry, našli archeologové z Národního památkového ústavu a společnosti Archaia Brno pod Jižní branou hradu...

25. května 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Těšínské divadlo po rekonstrukci otevřelo i hvězdárnu a střešní terasu

TÄ›ĹˇĂ­nskĂ© divadlo po rekonstrukci otevĹ™elo i hvÄ›zdĂˇrnu a stĹ™eĹˇnĂ­ terasu

Těšínské divadlo dnes po opravě otevřelo hvězdárnu a střešní terasu. Oba prostory jsou novou součástí Těšínského divadelního a kulturního centra (TDKC)....

25. května 2026  18:01,  aktualizováno  18:01

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

25. května 2026  19:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.