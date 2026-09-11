Městská firma Sako Brno Solar se má sloučit s mateřskou společností Sako Brno

Městská společnost Sako Brno Solar, která má na starost zřizování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov, se má sloučit s mateřskou společností Sako Brno. Fúzi doporučilo ekonomické posouzení. Na mateřskou společnost přejde majetek i dluhy firmy Sako Brno Solar, která zanikne. Zastupitelé návrh projednají v úterý 15. září. Městská společnost se potýká s problémy.
Brněnští radní doporučili zastupitelstvu na středečním zasedání dát předchozí souhlas se změnou koncernového pokynu a schválit vzdání se práv akcionáře, řekl ČTK mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. "Cílem sloučení je optimalizace provozních nákladů na tento projekt. Právě analýza nám potvrdila, že za současného stavu se jedná o optimální krok," řekl ČTK mluvčí Sako Brno Michal Kačírek.
Instalace prvních solárních panelů na městské domy začala v Brně koncem roku 2021. V lednu 2022 vznikla společnost Sako Brno Solar, která dostala zřizování fotovoltaických elektráren na starost. Původně bylo v plánu osadit do pěti let solárními panely 650 střech. V květnu 2024 zastupitelé schválili nižší výkon elektrárny, a to 12 MWp (megawatt-peak) místo plánovaných 40 MWp. Ne každá střecha se totiž ukázala jako vhodná.
Začátkem března zastupitelé za ANO uvedli, že společnost Sako Brno Solar dlouhodobě nefunguje ideálně. Hnutí mělo firmu na starosti do svého odchodu z koalice koncem loňského roku. Také předseda představenstva a náměstek primátorky René Černý (Nezávislý, dříve ANO) tehdy připustil, že projekt provází problémy. Není však podle něj v katastrofálním stavu. "Spíše bych řekl, že ten projekt má jakési zpoždění, ale smysl má," řekl v květnu Černý.
"Projekt bude realizovat přímo Sako Brno s využitím svých kapacit," řekl Poňuchálek. Uvedl, že nyní je nainstalováno a připojeno do distribuční sítě 52 elektráren. "Z toho 15 je v provozu na základě licence Energetického regulačního úřadu, o výkonu 362,75 kWp. U ostatních jsou žádosti o licenci podané nebo se připravují. Dalších pět elektráren je dokončeno a čeká na připojení," uvedl Poňuchálek. Doplnil, že do konce roku má být hotovo 57 elektráren o výkonu 2,454 MWp a plán na další období se připravuje.