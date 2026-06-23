Městské části Brno-jih a Modřicím se nelíbí stavba velkého průmyslového areálu

Brněnská městská část Brno-jih, sousední město Modřice a také někteří občané podali řadu připomínek do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) plánované stavby téměř dvacetihektarového průmyslového areálu. Vzniknout má v Brně v Dolních Heršpicích mezi dálnicí D1, tokem Leskavy a Havránkovou ulicí. Kritikům se nelíbí především neúnosné dopravní zatížení ulic v zástavbě převážně rodinných domů a upozorňují na nesoulad s územním plánem, řekl ČTK místostarosta Brna-jihu Jakub Holas (Lidovci a Starostové).
Investor, pražská společnost RE PropCo II, plánuje stavbu devíti hal pro průmyslové podniky, obchody a částečně pro skladování. V plánu má začít stavět ve druhé polovině roku 2028 a provoz zahájit v roce 2030, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. Odpůrci usilují o to, aby bylo nutné posoudit projekt podle zákona, tedy udělat tzv. velkou EIA, a o vyvolání veřejného projednání. "Připomínky bylo nutné zaslat do 12. června, což jsme udělali, a nyní čekáme na vyjádření krajského úřadu," řekl Holas.
Z celkové plochy areálu má být zastavěno osm hektarů, zpevněné plochy mají tvořit pět hektarů. Největší hala bude zaujímat tři hektary, nejmenší budou mít pod 3000 metrů čtverečních. Areál bude napojený pouze přes Havránkovu ulici, která už obsluhuje velký průmyslový areál severně od dálnice D1. Předpokládá se, že do nového areálu přijede denně 1150 osobních aut a 470 nákladních, parkovacích míst má být 506.
"Upozorňujeme zejména na nesoulad s územním plánem. Investor záměrně ignoruje kartu lokality, která stanoví závazné podmínky pro výstavbu. Přestože se plánovaný areál nachází u dálnice, zcela mu chybí kapacitní dopravní napojení. Aktuálně projekt počítá s napojením pouze na Havránkovu ulici, což by znamenalo obrovský příliv kamionů do centra Dolních Heršpic, Přízřenic a Modřic či na druhou stranu do Horních Heršpic. Tam trasa vede přes kruhový objezd na Sokolovu ulici a už nyní je kapacitně za hranou, denně jsou tu souvislé kolony ze všech stran. Všechno jsou to navíc lokality se zástavbou převážně rodinnými domy," uvedl Holas.
Územní plán podle něj také zcela správně stanovuje, že výstavbě v těchto rozvojových plochách musí předcházet stavba obchvatu Dolních Heršpic a Přízřenic, napojení na Vídeňskou ulici a na dálnici D2 přes Svratku.