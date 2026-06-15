Městské části v Brně plánují letní opravy škol a školek ze desítky milionů korun

Brněnské městské části využívají letní prázdniny k opravám či modernizacím základních a mateřských škol. Práce za desítky milionů se zaměřují na rekonstrukce střech, kuchyní, fasád či hygienických zázemí, vyplývá z odpovědí, které ČTK poskytli oslovení zástupci městských částí.
Opravy mateřských a základních škol za zhruba deset milionů korun plánují například v brněnských Židenicích. "Letní prázdniny jsou pro nás klíčovým obdobím, kdy můžeme provést větší opravy bez výrazného omezení provozu škol a školek," řekl místostarosta Židenic Štěpán Juránek (KDU-ČSL).
Největší investicí bude oprava střechy mateřské školy v Koperníkově ulici. "V mateřské škole Zengrova projdou rekonstrukcí toalety a umývárny, aby hygienické zázemí odpovídalo současným normám a požadavkům. Oprava toalet společně s instalací zařízení na změkčování vody čeká také mateřskou školu Šaumannova," uvedl Juránek.
Například na Základní škole Krásného dělníci vymění kanalizační přípojku a šachtu. Současně tam vznikne dílna pro správce. Přesunutí technického zázemí umožní vyklidit další prostory školy a může být jedním z kroků k vybudování multifunkčního sálu, pro který městská část už nechala zpracovat projekt, dodal Juránek. Opravenou část fasády bude mít po prázdninách Základní škola Kamenačky.
Delší prázdniny budou mít žáci ze základní školy v Husově ulici, kde dělníci opravují střechu. Práce vyjdou na víc než 30 milionů korun. Děti dostanou vysvědčení 19. června a do lavic se vrátí druhý týden v září, uvedl mluvčí radnice Brna-střed Michal Šťastný. Základní škola Bakalovo nábřeží se chystá na vybudování venkovní učebny s celoročním provozem za osm milionů korun.
Na zhruba šest milionů korun vyjdou práce ve školce Pod Špilberkem, které zahrnují zateplení fasády a stropu, výměnu oken, střešní krytiny, novou elektroinstalaci či vybudování přístřešku. Děti z mateřských škol v Údolní či Všetičkově ulici se dočkají nových hřišť. "Městská část bude také v létě pokračovat v modernizaci školních jídelen a výdejen či ve snižování energetické náročnosti budov," řekl Šťastný.
Základní škola Vejrostova v Bystrci dostane novou střechu s fotovoltaickou elektrárnou. Hygienické zázemí plánuje radnice vybudovat u sportoviště Základní školy Laštůvkova, aby jej mohla využívat i veřejnost. "Na Základní škole Heyrovského děláme rekonstrukci atria. Práce tam začaly asi před dvěma týdny, dokončovat se bude v září," řekl starosta městské části Tomáš Kratochvíl.
Do začátku nového školního roku chce opravy šesti školních budov za více než 130 milionů korun stihnout i městská část Brno-sever. Největší akcí je podle radnice oprava a nástavba školky Marie Majerové za 64 milionů korun.