Městské divadlo Brno chystá rockový muzikál o zbojníku Jánošíkovi

Muzikál inspirovaný osudem nejslavnějšího slovenského zbojníka připravuje pro letní sezonu Městské divadlo v Brně. Inscenaci Jánošík aneb Na skle malované plánuje uvádět pod širým nebem v Biskupském dvoře. Premiéra bude 6. června, oznámila ČTK mluvčí divadla Kateřina Vižďová.
Juraj Jánošík patří k nejznámějším postavám slovenských lidových příběhů. Zbojník, který podle pověsti bohatým bral a chudým dával, se stal symbolem vzdoru proti bezpráví i hrdinou lidové představivosti.
V 70. letech minulého století se Jánošíkova příběhu chopili polský básník Ernest Bryll a skladatelka Katarzyna Gärtnerová. Vznikl rockový muzikál, který si postupně získal diváky v mnoha evropských zemích.
"Příběh legendárního zbojníka Jánošíka v tomto muzikálu ožívá jako lidové vyprávění připomínající sousedské divadlo nebo venkovské obrázky malované na sklo," popsal dramaturg Městského divadla Vojtěch Balcar.
Brněnští divadelníci muzikál uvedou v úpravě režiséra Stanislava Slováka a novém překladu Jana Šotkovského. Titulní roli ztvární Libor Matouš, jeho milou hraje Lesana Krausková. Diváci se mohou těšit také na Jiřího Daniela v roli Opovědníka a na Kristiana Pekara coby Dopovědníka. Na zbojníkův život budou dohlížet Ivana Vaňková jako Anděl, Svetlana Janotová jako Čert a Marta Matějová jako Smrt.