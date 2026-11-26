Tesárek vede KAM od června 2023. Řízením této příspěvkové organizace města byl pověřen už od ledna téhož roku, po odchodu předchozího městského architekta Michala Sedláčka do městské společnosti Brněnské komunikace (BKOM). Tesárek se stal ředitelem za tehdejšího radního pro územní plánování a rozvoj Petra Bořeckého (dříve ANO).
KAM pod Tesárkovým vedením a politickým dohledem Bořeckého přepracoval nový územní plán města. Jeho předchozí verzi brněnští zastupitelé krátce před komunálními volbami 2022 neschválili a vrátili k úpravám. Pod nepřijatým návrhem byl podepsaný Tesárkův předchůdce Sedláček. Politickou odpovědnost za územní plán tehdy nesli lidovci, konkrétně radní Filip Chvátal, jemuž pomáhal tehdejší náměstek a pozdější ministr životního prostředí Petr Hladík (oba KDU-ČSL).
Od výběrového řízení na Tesárkovo místo si současní politici slibují především porovnání různých koncepcí a pohledů na to, jak by se měl KAM vypořádat s výzvami, které přináší nový stavební zákon, nový územní plán a programové prohlášení jejich koalice.
„V soutěži proto vidíme příležitost, jak posunout Brno o další krok dopředu. Chceme dát prostor uchazečům představit koncepci, která bude akcentovat proaktivní přístup KAM, otevřenou komunikaci s dalšími institucemi, městskými částmi a především veřejností. Je potřeba nastavit efektivní systém vypořádávání námitek a připomínek,“ uvedla radní pro územní plánování a veřejný prostor Kateřina Basel (KDU-ČSL).
Výhrady primátora
Dosavadní působení Tesárka hodnotit nechtěla. Uvedla, že pokud by k němu měla výhrady, sdělí mu je osobně. Jak velkou roli při rozhodování o výběrovém řízení hrálo také to, jak nový územní plán obstál u soudu, Basel nedokázala říct. Zhruba polovina žalob totiž byla úspěšná a v dokumentu kvůli tomu vznikla takzvaná bílá místa, která musí KAM doplnit.
„Nikdy jsem se netajil tím, že jsem měl k panu Tesárkovi výhrady,“ prohlásil brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL). Týkají se podle něj ještě Tesárkova působení v době, kdy Hruška vedl městskou část Kohoutovice. Vadila mu například nedostatečná komunikace s radnicí i veřejností, mimo jiné při projednávání nového územního plánu.
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Soudy při posuzování žalob skutečně poukazovaly na nedostatečné odůvodnění některých změn v dokumentu a nedostatečné vypořádání námitek. Tyto výtky se týkaly postupu při pořizování územního plánu, nikoli přímo osobní odpovědnosti jeho současného ředitele. Další problematickou záležitostí bylo podle Hrušky například nejasné stanovení výškové hladiny.
Možným koncem Tesárka se nová koalice zabývala prakticky od svého prvního jednání. Ve středu měla na programu také bod týkající se návrhu na jeho odvolání. Podle předkladatelky Basel však šlo o nešťastné označení.
„To je ta slibovaná lepší komunikace?“
Tesárek si za dosavadní prací KAM a jeho výsledky plně stojí. Postup nového vedení města ho však překvapil. „Od zástupců politických stran, které návrh předložily a zároveň byly součástí městské koalice po celé uplynulé čtyři roky, jsem za tuto dobu nezaznamenal žádné výhrady k činnosti kanceláře ani k mé práci. Nyní, kdy mají jako vítězné uskupení nejsilnější zastoupení v zastupitelstvu i radě, přichází rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele KAM,“ poukázal městský architekt.
Právo zřizovatele rozhodovat o dalším směřování své příspěvkové organizace Tesárek respektuje. Mrzí ho však, že nové vedení města s ním od voleb neprojednalo své výhrady ani představy o budoucím fungování kanceláře. „V situaci, kdy avizovalo lepší komunikaci, otevřenost a vzájemný dialog, považuji za nešťastné, že od voleb nedošlo k žádnému setkání, kde by mi byly sděleny možné výhrady a byla mi dána možnost obhajoby,“ prohlásil.
Novelu stavebního zákona nepovažuje za dostatečný důvod ke změně ve vedení kanceláře. Podle něj sama o sobě nemění podstatu činnosti KAM ani roli městského architekta, naopak význam této odborné pozice zdůrazňuje. „Mrzí mě, že se otázka obsazení ředitelské pozice řeší jako jeden z prvních kroků nové rady města, aniž by jí předcházelo společné vyhodnocení dosavadní práce a projednání budoucí koncepce,“ dodal Tesárek.
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Inzerát na místo ředitele KAM už visí na webu magistrátu. Výběrové řízení město vyhlásilo bezprostředně po jednání radních. Zájemci se mohou hlásit do 1. února 2027. „Naším cílem je získat do KAM silnou manažerskou osobnost s odborným přesahem,“ poznamenala Basel.
Tesárek a jeho kolegové podle ní odvedli kus dobré práce, za což jim poděkovala. „S novou legislativou a novým programovým prohlášením rady města se ale mění zadání a kancelář potřebuje novou koncepci. Budu proto ráda, pokud se se svou vizí do výběrového řízení přihlásí i současný ředitel nebo další zaměstnanci. Chceme, aby šlo o skutečné porovnání různých přístupů k řízení KAM,“ zdůraznila Basel.
Stávající městský architekt zůstane ve funkci do chvíle výběru nového ředitele. Podle svých slov zváží možnost účasti ve výběrovém řízení. O další spolupráci s vedením města má nadále zájem.