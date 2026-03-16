Městský úřad v Židlochovicích se stal terčem kyberútoku, má na týden zavřeno

Městský úřad v Židlochovicích na Brněnsku se o víkendu stal terčem kybernetického útoku a celý týden zůstane zavřený. Vedení města spolupracuje s policisty i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Radnice třítisícového města o tom informovala na webových stránkách. Uvedla, že osobní údaje zřejmě neunikly.
"Úřad napadli hackeři, nyní se náš tým snaží obnovit data ze záloh, musíme projít všechny počítače, obnovit servery, firewall i vše ostatní. Není to práce na krátkou chvilku, počítáme s tím, že když se všechno podaří, měli bychom naběhnout do normálního provozu příští týden," uvedl ve videu na sociálních sítích starosta Židlochovic Jan Vitula (Vaše Židlochovice).
V provozu není elektronická komunikace ani telefony. Všem, kdo byli na úřad objednaní pomocí rezervačního systému, odešlo upozornění o uzavření úřadu. Potřebnou agendu týkající se řidičských průkazů, pasů i občanských průkazů a další záležitosti spojené například s registrem vozidel mohou lidé vyřídit na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, tedy například v Hustopečích, Pohořelicích nebo v Brně.
Následky kybernetického útoku musel před týdnem začít řešit i městský úřad v Jemnici na Třebíčsku. Kyberútok byl rovněž zřejmě o víkendu. Starosta zhruba čtyřtisícového města Pavel Nevrkla (ODS) dnes ČTK řekl, že se nepodařilo zjistit, zda unikly nějaké citlivé údaje. Disky se zálohami dat předal úřad odborné společnosti, která se snažila o jejich obnovu, což se ale nepovedlo. "Zjistili jsme pouze, že to nezjistíme, protože našemu poskytovateli internetu z nějakého důvodu nefunguje logování (automatické zaznamenávání událostí), takže tohle vědět nebudeme a o data jsme přišli, ze záloh je neobnovíme," řekl Nevrkla. Celou síť teď podle něj musí radnice budovat znovu. Data už zřejmě nebude ukládat na vlastní server, ale na cloud.