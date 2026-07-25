Mezi Blanskem a Svatou Kateřinou se srazil motorkář s chodcem, oba se zranili

Na silnici mezi Blanskem a Svatou Kateřinou se dnes odpoledne srazil motorkář s chodcem. Záchranářům se podařilo chodce resuscitovat a v kritickém stavu na řízené ventilaci jej převezli vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Motocyklistu se středně těžkými zraněními záchranáři převezli sanitkou do nemocnice. Po dobu zásahu byla hlavní spojnice mezi Brnem a Blanskem uzavřená. ČTK to řekli mluvčí záchranářů Michaela Bothová a mluvčí policistů Petr Vala.
Jak se nehoda stala, není zatím zřejmé, policisté příčinu vyšetřují. Zmíněný úsek silnice vede hlubokým údolím a je plný zatáček, ve většině úseku je také omezená rychlost.