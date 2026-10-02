Mezinárodní filmový festival BRNO16 se zaměří na jídlo a tvorbu Jana Švankmajera

Mezinárodní filmový festival BRNO16 představí výběr současných krátkých filmů z celého světa a zaměří se také na tvorbu Jana Švankmajera. Hlavním tématem 67. ročníku, který potrvá od 14. do 18. října, je zobrazení jídla a stravování v kinematografii, což se promítne i v doprovodném programu. Festival má dvě soutěžní sekce krátkometrážní tvorby. V mezinárodní soutěži se představí 33 snímků z celého světa, v české a slovenské sekci se utká 17 krátkých filmů, oznámili organizátoři.
Motiv jídla se proplétá celou tvorbou dvaadevadesátiletého režiséra a výtvarníka Švankmajera. "Chtěli jsme to v rámci našeho programu prozkoumat důkladněji a od Švankmajera jsme se tak dostali ke kultuře stravování zachycené v nejrůznějších podobách," uvedla dramaturgyně Jana Glocarová.
Festival nabídne mimo jiné Švankmajerův snímek Kostnice promítaný přímo v brněnské kostnici u svatého Jakuba nebo promítání filmu Adéla ještě nevečeřela v Husově sboru. K dalším programovým zajímavostem patří pásmo němých filmů s živou hudbou, půlnoční projekce se zaměřením na asijskou kinematografii nebo pásmo archivních amatérských filmů s tematikou kanibalismu.
Hlavním dějištěm festivalu je brněnské Kino Art. Vstupenky i akreditace na celý festival jsou v prodeji on-line a na pokladně kina.
Mezinárodní filmový festival BRNO16, dříve Brněnská šestnáctka, funguje bez přerušení od roku 1960 a je jedním z nejstarších festivalů krátkého filmu na světě. Prezentuje snímky různých žánrů a provenience, hrané i animované, studentské, amatérské i profesionální. Název odkazuje k šestnáctimilimetrovému filmu, což býval oblíbený formát amatérských tvůrců.