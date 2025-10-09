Robot výčepní, basketbalista, i pes záchranář. V Brně prezentují pokročilé stroje

Nosným tématem letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je pokročilá digitalizace a robotizace těžkého průmyslu včetně využití umělé inteligence. Lidé na něm spatří robotická zařízení určená ke zjednodušení nejenom průmyslové práce, ale i běžných činností a záchranných misí. Případně „jenom“ k zábavě.

„Nejde pouze o strojírenské technologie nebo digitalizaci, vše je dnes propojené. Proto se zaměříme také na segmenty, do kterých mají v příštích letech plynout enormní investice, ať už se jedná o energetiku nebo obranný průmysl,“ nastínil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.

Novinkou je propojení s projektem ROBOTY 2025. Pro výstavu robotických technologií letos průmyslníci z tohoto odvětví získali celý pavilon P, rozesety jsou ale i po jiných expozicích, například v té s názvem Digitální továrna 2.0.

Návštěvníci tam mohou spatřit řadu technologií, kterou lze už nyní běžně využívat v praxi, ať už se jedná o robotická ramena nebo autonomní logistická vozidla. Laiky na první pohled zaujme malý robotický pes, který se dá využívat například při záchranných misích a inspekcích na stavbách, nebo robot, kterého mohou zkusit porazit v basketbalu.

Roboti v kurzu. Jeden udrží s člověkem oční kontakt, jiný vysadí byliny

„Ukáže, jak může automatizace vypadat zábavně, precizně a plně pod kontrolou, ať už jde o výrobu, nebo přesné dávkování míče do koše,“ prezentuje společnost FANUC, která za vývojem stojí. Nechybí ani již velmi dobře známý výčepní robot, který sám načepuje pivo.

Nevýbušný motor a kamera odhalující požár

Zejména pro podnikatele a investory se jedná o místo, kde mohou získat nové kontrakty a inspiraci. Své produkty jim do pátku představí 1 356 firem ze 42 zemí, mezi nimi Gimatic, Vodafone Business, ATEsystem, Skylimit Industry nebo HAHN Automation.

Společnost ABB zde představuje nejnovější generaci kolaborativních robotů, Innomotics zase nevýbušný motor ve speciálním boxu s efektem dýmu jakožto ukázku spolehlivosti v mnohdy nebezpečných podmínkách s výskytem výbušných plynů nebo prachu.

VIDEO: Brno obdivuje prvního robota, který bezpečně spolupracuje s člověkem

K vidění je také speciální kamera s umělou inteligencí, která je schopna detekovat požár ještě předtím, než vznikne. Prim největšího exponátu letos získal dvanáct metrů dlouhý obráběcí stroj o hmotnosti 30 tun, jehož cena dosahuje téměř 50 milionů korun. Využívat jej bude letecký výrobce.

Kromě toho se zapojili studenti a výzkumníci z vysokých škol. Na stanovišti Vysokého učení technického je třeba k vidění experimentální zařízení k ovládání umělých lidských hlasivek nebo dvounohý robot PAWO.

