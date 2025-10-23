V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

Oldřich Haluza
  5:42aktualizováno  5:42
V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech. Zároveň vedení města kvůli těmto developerským záměrům v odlehlé části Brna uvažuje o prodloužení tramvajové trati až do sídliště.
V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví...

V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví obyvatelé se do nich nastěhují v první polovině příštího roku. (2025) | foto: Trikaya

V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví...
V nové brněnské Čtvrti Pod Hády dělníci dokončují první etapu se 167 byty. Noví...
Vizualizace nové Čtvrti pod Hády
Vizualizace nové Čtvrti pod Hády
13 fotografií

Aby se budoucí obyvatelé dostali z lokality pod Hády za svými potřebami, musejí počítat kvůli odlehlosti místa s využíváním vlastních aut. Z hlediska MHD měl posloužit autobus. Nedávno se však objevila nová myšlenka, jejíž uskutečnění by místním cestování z nové čtvrti a do ní výrazně zlepšilo.

Do oblasti plné zeleně pod vysílačem, kde dřív dlouhé roky stálo nedostavěné torzo továrny Ergon, by mohla vést tramvajová trať. Soupravy by obsloužily nejen vznikající čtvrť, ale po cestě také developerský bytový projekt Nové Vinohrady, který soukromý investor připravuje nedaleko, na rohu ulic Jedovnická a Pod Hády. Tam by mohly žít minimálně stovky lidí.

Z planiny na okraji Brna vznikne čtvrť s tisícovkou bytů za čtyři miliardy

„Myšlenka vychází z výrazného nárůstu počtu obyvatel v důsledku nové zástavby v obou lokalitách. S tím souvisí potřeba obsluhy tohoto území MHD,“ vysvětluje Tadeáš Mima z tiskového střediska magistrátu.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) je s nápadem obeznámený, jeho prověření podpořil. „Pokud budou v budoucnosti naplněny všechny tamní investiční a developerské záměry, má tramvajová trať smysl,“ oznamuje mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Kromě obsluhy nových bytových projektů by měla trať přínos i pro Brňany žijící ve starší zástavbě. Těžili by z ní totiž rovněž někteří obyvatelé Líšně a Vinohrad, pochopitelně hlavně bydlící poblíž budoucí kolejové dráhy.

Trať na Kamechy zbývá „jen“ postavit

Zatímco myšlenka na protažení kolejové dráhy do vznikající nové brněnské Čtvrti Pod Hády je na začátku dlouhé a náročné cesty, na opačném konci Brna zbývá u obdobného záměru „nejjednodušší“ část plánu: trať postavit. Veškeré potřebné náležitosti včetně razítek úřadů kvůli prodloužení trasy na sídliště Kamechy na západním okraji města jsou vyřízené.

Dělníci se proto mohli na začátku měsíce naplno pustit do prací přímo v místě stavby. Nejprve se zaměřili na terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí, jež si vyžádaly uzavírku poloviny silnice ve Vejrostově ulici. Se zahájením ražby tunelu počítají v lednu, se stavbou vlastní tramvajové trati pak ve druhé půlce příštího roku. Dráha má být hotová na konci roku 2027.

Ta by začínala odpojením od dnešní osmičky u silniční křižovatky ulic Jedovnická, Novolíšeňská a Křtinská pod vinohradským sídlištěm. „Odtud má trasa vést podél Jedovnické a následně podél ulice Pod Hády, zakončená by byla smyčkou poblíž zástavby Čtvrti Pod Hády,“ přibližuje Mima. Vznikla by tak nová větev tramvajové dopravy, která tvoří páteřní systém brněnské MHD.

Nápad na prodloužení kolejí asi o dva kilometry do oblasti pod vysílačem je teprve na začátku trnité cesty vedoucí k jeho uskutečnění. Dosud nejsou známé ani odhady nákladů, na kolik by uskutečnění myšlenky vyšlo. Aktuálně má za sebou studii prověřující technickou proveditelnost.

„Proběhne další posouzení a projednání. Pokud dojde k souhlasu se záměrem a investicí, bude následovat změna územního plánu města,“ nastiňuje další postup Mima. Jedná se o proces na řadu let, nelze proto očekávat, že by protažená trať byla dokončena dříve než za dekádu.

Toho si je dobře vědoma developerská firma Trikaya, jež v lokalitě buduje novou čtvrť od předloňského září, kdy uváděla, že chce mít zástavbu hotovou za sedm let, tedy v roce 2030. „Protažení tramvajové trati do nově vznikající čtvrti je zajímavý záměr, který by mohl přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti a ke zvýšení atraktivity této oblasti,“ zmiňuje mluvčí společnosti Tashi Erml.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Přestože podle něj firma vnímá nesporné přínosy tramvajové dopravy, z hlediska obsluhy čtvrti MHD pracovala vždy pouze se zajížděním autobusů. Chce se proto aktivně zapojit do procesu, aby prodloužená trať skutečně vznikla.

„Její smysl vidíme především ve zlepšení kvalitního a kapacitního dopravního propojení nové lokality se zbytkem města. Tramvajová trať je páteřní prvek MHD a její zavedení do rozvíjející se oblasti by zajistilo dlouhodobě udržitelnou dopravní obslužnost, snížilo potřebu aut, ulehčilo autobusové dopravě a přispělo k celkové atraktivitě a životaschopnosti místa,“ poznamenává Erml.

Velká šance pro Vinohrady

Myšlenku protažení tramvají do lokality pod Hády podporují také radnice všech tří dotčených městských částí. Jednak Maloměřice a Obřany, na jejichž území Trikaya staví novou čtvrť, jednak Vinohrady coby tratí nejvíce zasažené území a také sousední Líšeň. „Každá nově vzniklá kolejová trať, která je oddělená od silnice, je přínosná,“ říká pragmaticky líšeňský starosta Břetislav Štefan (SOCDEM).

Vinohradské sídliště s více než 12 tisíci obyvateli by díky prodloužení tramvaje získalo rychlé a přímé napojení do centra. Místní totiž dosud musejí přestupovat na tramvaj jedoucí do středu města pod kopcem na Staré osadě. „Uvítali bychom to všemi deseti,“ potvrzuje vinohradská starostka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Půl roku se nic nedělo. V Brně konečně začnou stavět tramvajovou trať s tunelem

Před několika lety se objevila obdobná myšlenka, že by se koleje protáhly do středu sídliště na Pálavské náměstí. Tento záměr je sice po technickém prověření zanesený do územního plánu města, ale další kroky jsou momentálně u ledu. „Z našeho pohledu jsou problémem inženýrské sítě, které by byly s trasou mezi paneláky v kolizi,“ upozorňuje Ivičičová.

Podle ní by tramvaj z lokality pod Hády využívaly také tamní děti pro cestu do vinohradské základní školy Čejkovická. Právě tam by část z nich patrně chodila, byť nová čtvrť vzniká v katastru Maloměřic. Od nich je totiž odříznutá seřazovacím nádražím.

14. září 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Díky mobilní hře ožil příběh sklářského mistra v dnes již takřka zaniklé osadě

Zpestření, nebo rovnou i motivace k výletu, na němž se děti i dospělí dozvědí zajímavé informace o historii sklářství ve Žďárských vrších. Tím vším může být nová geolokační hra Tajemství pána...

23. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Česko vyhostilo Afričana odsouzeného za znásilnění dívky u Lovosic. Je v Mali

Afričan Abdallah Ibrahim Diallo, který v roce 2019 na Litoměřicku znásilnil šestnáctiletou dívku, už není v Česku. Státu se podařilo vyjednat jeho deportaci do Mali. Cizinec tam odcestoval před...

23. října 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Společnost CR Sklo?s.r.o. otevírá showroom v Praze – rozšíření nabídky po sídle v Soběslavi

23. října 2025  8:07

Hasiči dohašují haly v Nehvizdech, škoda je 120 milionů. Míří tam vyšetřovatelé

Hasiči ve čtvrtek dohašují rozsáhlý požár soustavy hal v Nehvizdech na Praze-východ. Stupeň poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, vyšetřovatelé ji ještě budou upřesňovat....

23. října 2025  7:52,  aktualizováno  8:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihlava večer převzala novou arenu, hokejisté mají jít už ve čtvrtek na led

Fanoušci Dukly Jihlava jsou v pohotovosti. Ve středu o půl jedenácté večer stavební firma GEMO na základě dohody předala městu stavbu Horácké arény. Tím se udělal další důležitý krok na cestě k...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  23.10 8:05

DFSK slaví 20 let globální expanze s E5 PLUS, prvním strategickým modelem nové energie pro zahraniční trhy, jenž právě sjíždí z výrobní linky

23. října 2025

V lesoparku v Krupce se plánuje hřiště na pumptrack

Pumptrackové hřiště budou moci využívat začátečníci i zkušení jezdci. Zkusit si ho budou moci děti na odrážedlech, malí i velcí jezdci na horských kolech či inline bruslaři. Náklady na stavbu radnice...

23. října 2025  7:59

Trojská lávka slaví pět let od otevření. Nahradila most, který se v roce 2017 zřítil do Vltavy

Nová Trojská lávka, která spojuje pražskou Troju s Císařským ostrovem, byla uvedena do provozu 23. října 2020. Pěší i cyklisté tak po téměř třech letech znovu získali přímé spojení přes Vltavu.

23. října 2025  7:08

Moravská filharmonie Olomouc ke státnímu svátku zahraje Smetanu i Dvořáka

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po celém Olomouckém kraji. Filharmonici se...

23. října 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...

23. října 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Procházka temným Libercem

Městské informační centrum Liberec připravilo komentovanou procházku Temným Libercem, na které se návštěvníci seznámí s temnými momenty v minulosti Liberce.

23. října 2025  6:02

Živě: Dano, děkujeme - rozloučení s Danou Drábovou

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.