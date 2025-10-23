Aby se budoucí obyvatelé dostali z lokality pod Hády za svými potřebami, musejí počítat kvůli odlehlosti místa s využíváním vlastních aut. Z hlediska MHD měl posloužit autobus. Nedávno se však objevila nová myšlenka, jejíž uskutečnění by místním cestování z nové čtvrti a do ní výrazně zlepšilo.
Do oblasti plné zeleně pod vysílačem, kde dřív dlouhé roky stálo nedostavěné torzo továrny Ergon, by mohla vést tramvajová trať. Soupravy by obsloužily nejen vznikající čtvrť, ale po cestě také developerský bytový projekt Nové Vinohrady, který soukromý investor připravuje nedaleko, na rohu ulic Jedovnická a Pod Hády. Tam by mohly žít minimálně stovky lidí.
„Myšlenka vychází z výrazného nárůstu počtu obyvatel v důsledku nové zástavby v obou lokalitách. S tím souvisí potřeba obsluhy tohoto území MHD,“ vysvětluje Tadeáš Mima z tiskového střediska magistrátu.
Dopravní podnik města Brna (DPMB) je s nápadem obeznámený, jeho prověření podpořil. „Pokud budou v budoucnosti naplněny všechny tamní investiční a developerské záměry, má tramvajová trať smysl,“ oznamuje mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.
Kromě obsluhy nových bytových projektů by měla trať přínos i pro Brňany žijící ve starší zástavbě. Těžili by z ní totiž rovněž někteří obyvatelé Líšně a Vinohrad, pochopitelně hlavně bydlící poblíž budoucí kolejové dráhy.
Trať na Kamechy zbývá „jen“ postavit
Zatímco myšlenka na protažení kolejové dráhy do vznikající nové brněnské Čtvrti Pod Hády je na začátku dlouhé a náročné cesty, na opačném konci Brna zbývá u obdobného záměru „nejjednodušší“ část plánu: trať postavit. Veškeré potřebné náležitosti včetně razítek úřadů kvůli prodloužení trasy na sídliště Kamechy na západním okraji města jsou vyřízené.
Dělníci se proto mohli na začátku měsíce naplno pustit do prací přímo v místě stavby. Nejprve se zaměřili na terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí, jež si vyžádaly uzavírku poloviny silnice ve Vejrostově ulici. Se zahájením ražby tunelu počítají v lednu, se stavbou vlastní tramvajové trati pak ve druhé půlce příštího roku. Dráha má být hotová na konci roku 2027.
Ta by začínala odpojením od dnešní osmičky u silniční křižovatky ulic Jedovnická, Novolíšeňská a Křtinská pod vinohradským sídlištěm. „Odtud má trasa vést podél Jedovnické a následně podél ulice Pod Hády, zakončená by byla smyčkou poblíž zástavby Čtvrti Pod Hády,“ přibližuje Mima. Vznikla by tak nová větev tramvajové dopravy, která tvoří páteřní systém brněnské MHD.
Nápad na prodloužení kolejí asi o dva kilometry do oblasti pod vysílačem je teprve na začátku trnité cesty vedoucí k jeho uskutečnění. Dosud nejsou známé ani odhady nákladů, na kolik by uskutečnění myšlenky vyšlo. Aktuálně má za sebou studii prověřující technickou proveditelnost.
„Proběhne další posouzení a projednání. Pokud dojde k souhlasu se záměrem a investicí, bude následovat změna územního plánu města,“ nastiňuje další postup Mima. Jedná se o proces na řadu let, nelze proto očekávat, že by protažená trať byla dokončena dříve než za dekádu.
Toho si je dobře vědoma developerská firma Trikaya, jež v lokalitě buduje novou čtvrť od předloňského září, kdy uváděla, že chce mít zástavbu hotovou za sedm let, tedy v roce 2030. „Protažení tramvajové trati do nově vznikající čtvrti je zajímavý záměr, který by mohl přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti a ke zvýšení atraktivity této oblasti,“ zmiňuje mluvčí společnosti Tashi Erml.
Přestože podle něj firma vnímá nesporné přínosy tramvajové dopravy, z hlediska obsluhy čtvrti MHD pracovala vždy pouze se zajížděním autobusů. Chce se proto aktivně zapojit do procesu, aby prodloužená trať skutečně vznikla.
„Její smysl vidíme především ve zlepšení kvalitního a kapacitního dopravního propojení nové lokality se zbytkem města. Tramvajová trať je páteřní prvek MHD a její zavedení do rozvíjející se oblasti by zajistilo dlouhodobě udržitelnou dopravní obslužnost, snížilo potřebu aut, ulehčilo autobusové dopravě a přispělo k celkové atraktivitě a životaschopnosti místa,“ poznamenává Erml.
Velká šance pro Vinohrady
Myšlenku protažení tramvají do lokality pod Hády podporují také radnice všech tří dotčených městských částí. Jednak Maloměřice a Obřany, na jejichž území Trikaya staví novou čtvrť, jednak Vinohrady coby tratí nejvíce zasažené území a také sousední Líšeň. „Každá nově vzniklá kolejová trať, která je oddělená od silnice, je přínosná,“ říká pragmaticky líšeňský starosta Břetislav Štefan (SOCDEM).
Vinohradské sídliště s více než 12 tisíci obyvateli by díky prodloužení tramvaje získalo rychlé a přímé napojení do centra. Místní totiž dosud musejí přestupovat na tramvaj jedoucí do středu města pod kopcem na Staré osadě. „Uvítali bychom to všemi deseti,“ potvrzuje vinohradská starostka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).
Před několika lety se objevila obdobná myšlenka, že by se koleje protáhly do středu sídliště na Pálavské náměstí. Tento záměr je sice po technickém prověření zanesený do územního plánu města, ale další kroky jsou momentálně u ledu. „Z našeho pohledu jsou problémem inženýrské sítě, které by byly s trasou mezi paneláky v kolizi,“ upozorňuje Ivičičová.
Podle ní by tramvaj z lokality pod Hády využívaly také tamní děti pro cestu do vinohradské základní školy Čejkovická. Právě tam by část z nich patrně chodila, byť nová čtvrť vzniká v katastru Maloměřic. Od nich je totiž odříznutá seřazovacím nádražím.
