Pokuta za jízdu bez platného dokladu činí v současnosti tisíc korun při platbě na místě a 1 500 při pozdější úhradě na pokladně. Na tyto sumy vyskočila na území celého kraje předloni v květnu. Aktuální novela silničního zákona se týká pouze zvýšení sankce při pozdější platbě na přepážce.

„Chceme využít příležitosti. Vyšší pokuta by měla být pro černé pasažéry ještě víc promotivační, aby přemýšleli nad tím, zda se jim jízda načerno ještě vyplatí,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna (DPMB) Miloš Havránek s tím, že cílem je samozřejmě úbytek nepoctivců.

„Cestu ale vidíme spíš v postupném navyšování sankcí, nechceme jít hned na maximální částku,“ poznamenal Havránek.

O možných variantách se hodlá během prázdnin bavit s vedením města, kterému ještě v létě předloží konkrétní návrh řešení. Změna by pak mohla začít platit v průběhu podzimu.

Pro zpřísnění sankcí u nepoctivých pasažérů je brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). „Diskutoval jsem o tom s panem ředitelem a myslím, že jsme ve shodě navýšit pokuty za jízdu načerno. Nikdo by to neměl zneužívat na úkor ostatních platících cestujících,“ má jasno radní.

Hlouběji do kapsy musejí už od začátku července sahat odhalení černí pasažéři v Ostravě, kde ke zpřísnění došlo hned, jakmile to novela zákona umožnila. Pokud ji bude následovat i Brno, znamenalo by to vyšší sankce pro cestující na celé jižní Moravě.

„Smluvní přepravní podmínky našeho integrovaného dopravního systému jsou jednotné pro celý kraj – pro Brno, veřejnou dopravu mimo něj i pro další města s městskou dopravou. Stávající postihy jsou tedy shodné v celém kraji,“ zdůvodnil Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu na jihu Moravy. Pod firmu spadají MHD v ostatních jihomoravských městech, tedy v Blansku, Adamově, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Vyškově, Znojmě.

Hejtmanství o novince v boji proti černých pasažérů ví a s Brnem její případné využití řeší. „Evidujeme jeho záměr postih navýšit. Aktuálně s ním další postup diskutujeme,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Crha (ODS), který má v gesci dopravu.

Revizoři vloni na pokutách vybrali 29 milionů

Revizoři v brněnské MHD odhalili v loňském roce víc než 40 tisíc cestujících bez jízdenky. Jednalo se o pokles téměř deset procent. „Důvody jsou dva. Jednak jsme v Brně nezdražovali jízdné od roku 2012 a je tedy pro všechny dostupné. Druhý důvod vidím jednoznačně v jednoduchosti nákupu jízdenky. Cestující vlastní buď šalinkarty, nebo si jízdenku kupují prostřednictvím služby Pípni a jed’! přímo ve voze. Nákup jízdenky v Brně nikdy nebyl snazší a komfortnější,“ míní Havránek.

10. února 2018

Pracovníci přepravní kontroly loni ověřili platné jízdenky ve 102 tisících vozech. Nejčastěji jeli načerno cestující ve věkové skupině 30 až 40 let, která poprvé těsně předstihla nepoctivce ve věku mezi 18 a 25 lety.

Za pokuty revizoři DPMB vybrali v loňském roce 29 milionů korun. Ve víc než polovině případů uhradili chycení černí pasažéři pokuty přímo na místě.

Celostátně platila částka 1 500 korun coby horní hranice pokut pro nepoctivé cestující beze změny víc než 12 let. Po jejím navýšení volali dopravci seskupení do Sdružení dopravních podniků České republiky několik let.

„Ceny jízdného se za tu dobu výrazně zvýšily. Pokuty tak pro pasažéry bez jízdenky už podle našeho názoru v dnešní době neplní odstrašující a regulační účel. Jsme tedy rádi, že ke změně legislativy došlo, ačkoliv náš původní návrh počítal s hranicí tří tisíc korun,“ řekla mluvčí sdružení Linda Hailichová.