Michal David vystoupí v Bučovicích. Litava Park připravil jedenáct koncertů i festival jídla

Festivalová brána do areálu Litava Parku se otevře v pátek 30. května už v 17.30, hodinu poté jako úplně první účinkující vystoupí třebíčská kapela Like-it, která v minulosti vyhrála soutěž Vysočina hledá talent a několikrát doprovodila na turné kapelu Chinaski. Následovat bude hlavní bod pátečního programu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ koncert Michala Davida s kapelou Kvatro, se kterou u bučovického zámku zahraje svoje největší hity a návštěvníky vtáhne do nejlepší disco párty pod širým nebem. Naváže po dekády oblíbená Verona a after párty s králem diskoték DJ Borisem.

„Novinkou letošního Litava Parku je festival jídla pouze v sobotu 31. května s patnácti vyhlášenými stánky, který bude možné navštívit zdarma od 10.00 do 15.00 hodin. Kromě peruánské, indonéské, italské či egyptské kuchyně bude možné ochutnat například i speciality z Taco Trucku Radka Příhonského, ale i thajskou rolovanou zmrzlinu a spoustu dalšího,“ uvedla k sobotnímu programu pořadatelka Klára Mars. Během festivalu jídla vystoupí kapela Mother’s Angels z Litomyšle, která se ukázala mj. na společných koncertech s kapelou Divokej Bill, pop-rocková nebo jak sami říkají „skoropunková“ kapela Gender Question z Třebíče a další. První velké jméno, které návštěvníci uvidí po 15. hodině na hlavní stagi, je Děda Mládek Illegal Band, následovat bude koncert Mňágy a Žďorp, Kamila Střihavky a domácích Denoi. Závěr bude patřit nejlepším brněnským hudebním bavičům, kapele Ukulele Troublemakers. Ani druhý festivalový den nebude chybět after párty ve velkém barovém stanu. Celým víkendem provede moderátor Kuba Urban z Rádia Impuls, které je mediálním partnerem akce. Harmonogram festivalu je zveřejněný na www.litavapark.cz.

Litava Park je velmi dobře dostupný ze všech koutů Moravy – z Brna, Kyjova, Vyškova i Olomouce (30–45 minut). V těsné blízkosti areálu se nachází dostatek parkovacích míst zdarma, ale i vlakové a autobusové nádraží. Směr Brno i Kyjov vlaky odjíždí minimálně jedenkrát za hodinu, v současné době jsou dobře finančně dostupné i platformy pro přepravu osob jako například Bolt, variantou jsou i volné ubytovací kapacity v hotelu přímo u zámku Bučovice a v okolí.

Vstupenky od 850 Kč/den nebo dvoudenní přenosná za 1.150 Kč jsou v prodeji na webu www.litavapark.cz nebo v Kulturním a informačním centru v Bučovicích. S dvoudenní přenosnou vstupenkou může festival v pátek navštívit někdo jiný než v sobotu. Děti do 12 let včetně mají vstup za polovinu, děti do 2 let zdarma. Nově jsou k dostání i VIP vstupenky za 1.550 Kč, které jsou ideální variantou pro každého, kdo si chce program užít v nejvyšším komfortu – v luxusně vybaveném VIP stanu s vlastním barem a cateringem i vlastními toaletami. Cena VIP vstupenky zahrnuje večeři i welcome drink.

V areálu Litava Parku se v letošní sezoně uskuteční celkem tři akce – kromě dvoudenního festivalu 30. a 31. května s Michalem Davidem, Mňágou a Žďorp a dalšími vystoupí u bučovického zámku v neděli 22. června také Moravská filharmonie Olomouc s programem slavné filmové hudby jako například Pán prstenů, Indiana Jones a další. A do třetice v pátek 22. srpna, kdy se do areálu Litava Parku znovu vrátí kapela Tři sestry, tentokrát s oslavou 40 let.

Kontakt: Klára Mars, tel.: 773689111, klarevitz@klarevitz.cz

