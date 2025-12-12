První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař

Autor: ČTK, rkr
  12:42
Restaurace Essens z Hlohovce na Břeclavsku se jako první na jižní Moravě dočkala michelinské hvězdy. Podnik, který nabízí několikachodové degustační menu, ji získal ve čtvrtek. Dostal se tak do populárního gastronomického průvodce.

Essens je součástí resortu Hraniční zámeček (Chateau de Frontiere) v Lednicko-valtickém areálu. Soukromý majitel klasicistní stavbu otevřel po rekonstrukci včetně restaurace v roce 2018.

Hostům nabízí několikachodové degustační menu z regionálních a sezonních surovin, cena menu je podle informací na webu 4 tisíce korun. „Byl jsem nervózní, ale doufal jsem, že to klapne. Pro naši restauraci je michelinské ocenění naprosto zásadní,“ sdělil šéfkuchař Otto Vašák.

„Vyhlíželi jsme napjatě, jestli ocenění Michelin poprvé zamíří na jižní Moravu. Jsme rádi, že jsme se nepletli, když jsme věřili v aspoň jednu michelinskou hvězdu. Gastronomie je čím dál důležitější součástí turistického ruchu a je skvělé, že jižní Morava dokázala obstát a může se nyní zařadit mezi prestižní gastronomické destinace,“ uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.

Hodnotitel oceňuje jihomoravskou pestrost

Česko má od čtvrtka poprvé také restauraci se dvěma michelinskými hvězdami, dalších osm získalo jednu. Premiérově hodnotitelé vyrazili také mimo Prahu. Celkem 18 restaurací získalo titul Bib Gourmand, který podle organizátorů znamená vynikající jídlo za rozumnou cenu. Z Brna byli takto oceněni Atelier Bar & Bistro a Valoria.

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

V seznamu michelinského průvodce je nyní 52 restaurací z Česka, z jižní Moravy je zde vedle Essensu sedm brněnských.

Svého průvodce vydává každoročně také Turistické informační centrum Brno a Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava. Jedná se o seznamy Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava. V kraji jsou vedle tradičních vinařství stále populárnější bistra, kavárny, pekárny i lokální pivovary.

Brněnská gastroscéna má nové trumfy, podle blogerů však naráží na strop

„Na jižní Moravě mě nejvíce překvapila pestrost. V relativně malém regionu se dá najít špičková moderní gastronomie, podniky zaměřené na lokální suroviny i klasické venkovské hospody, které si drží autenticitu. Oceňuji hlavně odvahu některých kuchařů a restaurací kombinovat tradiční moravské chutě s moderními technikami,“ vyzdvihl jeden z hodnotitelů Pavel Švestka z Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

