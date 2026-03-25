Brněnský mikroskop posouvá hranice. Pozoruje atomy, které přitom nepoškodí

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:52aktualizováno  15:52
V Brně otevřeli laboratoř s mikroskopem, který umožňuje pozorovat jednotlivé atomy bez poškození zkoumaného materiálu. Poslouží nejen vědcům z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, ale také dalším odborníkům z akademické i komerční sféry.
V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...

V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje detailní studium extrémně tenkých vzorků materiálů i biologických struktur. Na snímku nositel Nobelovy ceny za chemii Richard Henderson. | foto: Václav Šálek, ČTK

V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...
V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...
V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...
V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...
5 fotografií

Brno patří ke světovým centrům elektronové mikroskopie, a to jak ve výzkumu, tak ve výrobě. „Otevření laboratoře UltraSTEM je pro nás zásadním milníkem. Umožníme zde vědcům z celé Evropy pracovat s technologií, která odhaluje strukturu materiálů i biologických objektů s velmi vysokým rozlišením, a navíc šetrným způsobem,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Ústavu přístrojové techniky Josef Lazar.

Laboratoř je vybavená mikroskopem Nion, který umožňuje detailní studium extrémně tenkých vzorků materiálů i biologických struktur. Přístroj využívá korektory aberací elektronové optiky, tedy technologii, jež odstraňuje optické vady elektronového svazku a umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení.

Nový přístroj také podporuje moderní zobrazovací metody, například 4D-STEM a ptychografii. Jde o techniky, které kombinují experimentální měření s matematickou rekonstrukcí obrazu a umožňují získat detailní strukturální informace i při značně nízkých dávkách elektronů. To je zásadní zejména při studiu citlivých materiálů nebo biologických vzorků při velmi nízkých teplotách.

Výzkumný tým se podle Lazara zaměřuje především na precizní práci v oblasti nižších energií elektronového svazku. Interakce elektronů se vzorkem totiž poskytuje unikátní informace, které by při vyšších energiích mohly zaniknout nebo by vzorek mohl být poškozen.

Dalším z vědeckých cílů nové laboratoře je rozvoj pokročilých zobrazovacích metod založených na 4D-STEM a ptychografii. „Chceme posouvat hranice toho, co lze zobrazit, aniž bychom studovaný objekt zničili. To je klíčové jak pro materiálové vědy, tak pro biologii,“ sdělil Vladislav Krzyžánek z Ústavu přístrojové techniky, který je zároveň předsedou Evropské mikroskopické společnosti.

Představení nové laboratoře završilo mezinárodní workshop zaměřený na nejnovější trendy v elektronové mikroskopii. Mezi hlavní hosty patřili Richard Henderson, nositel Nobelovy ceny za rozvoj kryo-elektronové mikroskopie, a Ondřej Křivánek, pražský rodák a jedna z nejvýznamnějších postav moderní elektronové mikroskopie.

V Plzni se narodilo mládě vzácného takina čínského, dostalo jméno Bumi

