Mikuláš v Brně vítal nové dárce krve, andělské sestřičky mírnily strach z jehel

  16:52aktualizováno  16:52
Mikuláš, který dnes rozdává nadílku, hned ráno nastoupil šichtu ve Fakultní nemocnici Brno. Od brzkých ranních hodin tam vítal všechny přicházející dárce krve. Na byrokratické evidenci řádili především čerti, u odběrových křesel pak pomáhaly andělské zdravotní sestřičky nebo hodné čertice. Speciální den přilákal do nemocnice více než stovku dárců.
Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci...

Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci dostali od Mikuláše nadílku. (5. prosince 2025) | foto: Jan Vlach

Mezi celkově 129 příchozími bylo v pátek rovnou sedm prvodárců. Právě těch si nemocnice nejvíce váží, protože svůj registr potřebuje omladit. „Starší dárci stárnou a mladých nepřibývá v takovém poměru, jak bychom potřebovali,“ upozornil mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.

Dnešní účast si chválil, nicméně nedokázal ji přesně porovnat s běžným pátečním dnem. Pátek totiž dárci obecně často využívají, protože mají ze zákona nárok na pracovní volno a můžou si tak jednoduše prodloužit víkend.

Podle Žáry je potřeba seznam dárců rozšiřovat o další, protože se občas objeví i krátkodobý nedostatek některých krevních skupin, který nemocnice řeší cíleným oslovováním konkrétních lidí. Jaký je to v tuto chvíli stav, však neupřesnil.

Tematické akce, jako je právě mikulášská, podle Žáry pomáhají lidem překonat nejistotu z prvního odběru a zpříjemňují lidem nemocniční prostředí.

Dárci dnes navíc dostali od Mikuláše nadílku v podobě balíčku s ovocem. Naopak uhlí od čertů možná čeká doma na ty, kteří krev darovat nechodí, ačkoliv můžou. „Máme na akci skvělé ohlasy, lidé nám často děkují, a i personál si tyto dny užívá,“ dodal Žára.

Podobně se snaží nové dárce lákat i při jiných příležitostech, stejně tak i v druhé brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, kde je rovněž transfúzní stanice. Tam ale dnes mikulášskou akci neměli. Podle tamního mluvčího Jiřího Erlebacha dnes na odběr dorazilo sedm desítek lidí.

