Mikulčice mají novou výstavu s velkomoravskými čluny

Zájemci mohou na Slovanském hradišti v Mikulčicích na Hodonínsku navštívit novou stálou expozici s názvem Mikulčice – ostrovní pevnost na řece Moravě. Umístěna je v opraveném návštěvnickém centru a vyšla na 25 milionů korun. Expozice, která byla dnes slavnostně otevřena, přibližuje život v období raného středověku, počátky křesťanství i české státnosti. Hlavním lákadlem jsou dva desetimetrové velkomoravské čluny, takzvané monoxyly.
"Pro Jihomoravský kraj se jedná o mimořádně důležitý muzejní počin - jeho realizace přišla na 25 milionů korun, které uhradil ze svých prostředků. Věřím, že nová expozice umožní návštěvníkům lépe nasát historickou atmosféru lokality a při procházce venkovním areálem si tak lépe představí významnost tohoto místa," uvedl náměstek hejtmana František Lukl (STAN).
Vedle originálních historických předmětů nabízí expozice také repliky, modely a kresebné rekonstrukce ukazující každodenní život tehdejších obyvatel hradiště. Ochranu citlivých originálních nálezů zajišťuje unikátním systémem regulace mikroklimatu, kde stabilní podmínky a ideální vlhkost vzduchu udržuje tekoucí voda. Prostor doplňují moderní audiovizuální prvky.
Otevření výstavy navazuje na předchozí investice v areálu, mezi které patřila stavba návštěvnického centra s vyhlídkovou věží nebo zprovoznění lávky přes řeku Moravu propojující Mikulčice se slovenskými Kopčany.
Podle zjištění vědců u Mikulčic stával v osmém a devátém století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím o celkové rozloze 50 hektarů. Archeologové v lokalitě odhalili například základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s více než 2500 objevenými hroby, pozůstatky mohutného valu i kůlových mostů.