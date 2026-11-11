Zastupitelé Mikulova na Břeclavsku zvolili za starostu Vojtěcha Jedličku

Starostou Mikulova na Břeclavsku se dnes stal Vojtěch Jedlička (Pro Mikulov). Střídá Jitku Sobotkovou (ANO), která se do zastupitelstva letos nedostala. Pro jeho zvolení hlasovalo všech 11 přítomných zastupitelů, zbylých deset se z dnešního jednání omluvilo. Mikulov povede příští čtyři roky koalice dvou sdružení nezávislých kandidátů, hnutí Pro Mikulov a Náš Mikulov, a Pirátů. Sdružení mají v jednadvacetičlenném zastupitelstvu dohromady deset mandátů. Podpoří je ale jeden zastupitel zvolený za ANO, které bude v opozici.
Ustavující zastupitelstvo začalo v pondělí 9. listopadu. Zastupitelé jej však do dnešního dne přerušili. Politolog Lukáš Valeš zvolený za koaliční hnutí Náš Mikulov se totiž v pondělí z jednání omluvil. Jedlička se proto přihlásil s procesním návrhem na přerušení zasedání. "Vytvořili jsme budoucí koalici, která má jedenáct hlasů. Jeden ze zvolených zastupitelů ale není přítomen, proto nejsme schopni hlasovat o vedení města," uvedl v pondělí Jedlička. Dnes vyjádřil lítost nad tím, že na schůzi dorazilo jen 11 z 21 zastupitelů.
"Budu rád, když se dnešní situace nebude opakovat a najdeme společnou řeč. Když už ne se všemi, tak alespoň s většinou zastupitelů. Věřím, že většina těch, kteří byli zvoleni do zastupitelstva města, jsou zde proto, abychom společná řešení hledali," řekl Jedlička. Post starosty bude vykonávat jako uvolněný, tedy plně placený představitel města.
Uvolněnou místostarostkou se stala Hana Míčková za Náš Mikulov. Za neuvolněné radní byli zvoleni volební lídryně Pro Mikulov Silvie Pelant Janatová, dále Michal Široký za Pro Mikulov, Jiří Kmet za Náš Mikulov, Jiří Szekeres zvolený za Piráty a nestraník Petr Kulhavý zvolený za ANO.
Na dnešní schůzi chyběli dva zastupitelé za hnutí ANO, dále také zástupci ODS, STAN, Správné volby Mikulov a KDU-ČSL. Mikulovští občanští demokraté na facebooku dnes uvedli, že jim vadí pondělní postup. Považují jej za "zneužití procedurálních možností jednacího řádu k neaprobovanému účelu a předřazení zájmu vlastního zájmu obecnému", napsali.
Volby v říjnu vyhrála kandidátka Pro Mikulov, získala šest křesel. Čtyři mandáty získala druhá ODS, která byla ve vedení města 16 let do roku 2022. Po třech mandátech má shodně hnutí Náš Mikulov s 13,44 procenta hlasů a ANO s 12,35 procenta. V zastupitelstvu zasednou také dva zastupitelé za STAN s podporou TOP 09. Po jednom mandátu mají Piráti, KDU-ČSL a Správná volba Mikulov. Poprvé v novodobé historii Mikulova v zastupitelstvu nemají žádný mandát komunisté.