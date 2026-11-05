Mikulov povede koalice Pro Mikulov a Náš Mikulov s Piráty, starostou Jedlička

Mikulov na Břeclavsku povede následující čtyři roky koalice dvou sdružení nezávislých kandidátů, hnutí Pro Mikulov a Náš Mikulov, a Pirátů. Sdružení mají v jednadvacetičlenném zastupitelstvu dohromady deset mandátů. Podpoří je ale jeden zastupitel zvolený za ANO, které bude v opozici. ČTK to dnes řekla lídryně Pro Mikulov Silvie Pelant Janatová. Funkce starosty připadne dvojce z kandidátky Pro Mikulov Vojtěchovi Jedličkovi, místostarostkou se stane Hana Míčková za Náš Mikulov.
"Našli jsme vzájemné programové shody a představy o vedení Mikulova. Ústupky jsme samozřejmě dělat museli, ale nebylo to nic zásadního," uvedla Pelant Janatová.
V radě zasednou jako neuvolnění radní Pelant Janatová a Michal Široký za Pro Mikulov, Jiří Kmet za Náš Mikulov a Jiří Szekeres zvolený za Piráty a nestraník Petr Kulhavý zvolený za ANO.
Hnutí ANO, které v roce 2022 zvítězilo v Mikulově téměř s 24 procenty hlasů a mělo sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, letos skončilo třetí s 12 procenty hlasů a třemi mandáty a zůstane v opozici. Ve volbách zvítězilo hnutí Pro Mikulov, které získalo 21 procent hlasů a šest zastupitelských mandátů.
Čtyři mandáty získala v letošních komunálních volbách druhá ODS, která byla ve vedení města 16 let do roku 2022. Letos získali občanští demokraté 14,67 procenta hlasů. Po třech mandátech má shodně hnutí Náš Mikulov s 13,44 procenta hlasů a ANO s 12,35 procenta. V zastupitelstvu zasednou také dva zastupitelé za STAN s podporou TOP 09. Po jednom mandátu mají Piráti, KDU-ČSL a Správná volba Mikulov. Poprvé v novodobé historii Mikulova v zastupitelstvu nemají žádný mandát komunisté.