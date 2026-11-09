Mikulov stále nemá nové vedení, jeden ze zastupitelů nepřišel, schůzi přerušili

Navzdory dnešnímu ustavujícímu zasedání zastupitelstva zůstává Mikulov na Břeclavsku i nadále bez nového vedení. Jeden ze zastupitelů zvolený za hnutí Náš Mikulov, které je součástí dohodnuté koalice, se z jednání omluvil. Hnutí Pro Mikulov, které je také členem budoucí koalice, proto navrhlo přerušení jednání do středy. Zastupitelé návrh přijali.
Dosavadní starostka Jitka Sobotková (ANO) nejprve oznámila, že politolog Lukáš Valeš zvolený za Náš Mikulov se z jednání omluvil, ale že i v počtu 20 zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné. Poté přítomní zastupitelé složili slib.
Ještě dřív, než mohlo zastupitelstvo odhlasovat program svého jednání, přihlásil se s procesním návrhem Vojtěch Jedlička (Pro Mikulov), který se má podle koaliční dohody stát novým starostou. "Vytvořili jsme budoucí koalici, která má jedenáct hlasů. Jeden ze zvolených zastupitelů ale není přítomen, proto nejsme schopni hlasovat o vedení města. Navrhujeme proto o přerušení zasedání do 11. listopadu 17:00," uvedl Jedlička. Jako důvod uvedl to, že zastupitelstvo v Mikulově se obvykle schází ve středu, proto byl dnešní pondělní termín mimo obvyklý den jednání.
Starostka Sobotková nejprve řekla, že dnešní den byl nejzazší možný ke svolání ustavujícího zastupitelstva. Zvolila jej proto, že koaliční jednání nepostupovala dostatečně rychle na to, aby mohla zastupitelstvo svolat už na středu 4. listopadu se zákonným týdenním předstihem.
Poté nechala o návrhu hlasovat, 12 přítomných zastupitelů návrh na přerušení schválilo, a zastupitelé se tak po půlhodině rozešli.
V letošních volbách zvítězilo hnutí Pro Mikulov, které získalo šest zastupitelských mandátů z celkových 21. Druhá byla ODS se čtyřmi mandáty. Po třech mandátech mají ANO, které bylo členem dosavadní koalice, a Náš Mikulov. Dva zastupitele získalo STAN s podporou TOP 09. Po jednom mandátu pak mají Piráti, KDU-ČSL a Správná volba Mikulov.
Na koalici se dohodla hnutí Pro Mikulov, Náš Mikulov a Piráti, kteří mají v zastupitelstvu deset mandátů. Podpoří je nestraník Petr Kulhavý zvolený za ANO.
Funkce starosty podle koaliční dohody připadne dvojce z kandidátky Pro Mikulov Vojtěchovi Jedličkovi, místostarostkou se stane Hana Míčková za Náš Mikulov. V radě zasednou jako neuvolnění, tedy částečně placení radní Silvie Pelant Janatová a Michal Široký za Pro Mikulov, Jiří Kmet za Náš Mikulov a Jiří Szekeres zvolený za Piráty a nestraník Petr Kulhavý zvolený za ANO.