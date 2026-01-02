Kde jsou odpadky? Pořádek po silvestru na populárním místě překvapil ochranáře

Autor: uza
  17:22
Svatý kopeček tyčící se nad Mikulovem vždy lákal k silvestrovským oslavám. V minulosti odtud ochranáři v prvních dnech nového roku odváželi i plnou korbu terénního vozu naloženou petardami, zbytky od ohňostrojů či lahvemi od alkoholu. Letos však hlásí pozitivní zprávy. Neměli totiž co uklízet.
Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou...

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou svíci, jednu prskavku a jednu lahev od piva. Tím, že nebylo co uklízet, byli mile překvapeni. (2. ledna 2025) | foto: CHKO Pálava

Svatý kopeček - Křížová, Mikulov
Připravené pytle na odpad zůstaly prázdné. „Letos jsme velmi mile překvapeni, protože jsme našli pouze jednu římskou svíci, jednu prskavku a jednu lahev od piva,“ uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava Jiří Kmet.

Pro ochranáře se jedná už o rutinu, kdy po silvestru vždy vyrážejí na vrchol, protože je nutné uklidit nepořádek po bujarém veselí kvůli příchodu nového roku. „V minulosti vrchol vždy lákal k silvestrovským oslavám,“ poznamenal Kmet.

Na Svatém kopečku u Mikulova našli ochranáři po silvestru pouze jednu římskou svíci, jednu prskavku a jednu lahev od piva. Tím, že nebylo co uklízet, byli mile překvapeni. (2. ledna 2025)
Svatý kopeček - Křížová, Mikulov
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s vzácnými rostlinami dostává zabrat. Pásky mají zabránit tomu, aby lidé chodili mimo cesty.
Na Svatý Kopeček míří každý rok čím dál více turistů. Přírodní rezervace s vzácnými rostlinami dostává zabrat.
Podle něj nicméně počet lidí, kteří na Svatý kopeček vyráží oslavit nový rok, postupně klesá. A snižuje se také množství odpadků, které musejí ochranáři v dalších dnech odklízet. „Najdou se i lidé, kteří nepořádek po jiných sami uklízí,“ dodal vedoucí CHKO.

Významnou roli v klesajícím množství nepořádku po silvestrovských oslavách hraje také městská vyhláška. Ta platí v Mikulově už několik let a na vrcholu zakazuje odpalování rachejtlí a další pyrotechniky. Stejně jako třeba na další dominantě města – Kozím hrádku.

Ochranáři doufají, že Svatý kopeček bez silvestrovských odpadků bude už setrvalým stavem. „Vážíme si všech, kdo respektují pravidla, a přejeme všem našim příznivcům podobně pozitivní vstup do nového roku,“ vzkázali společně.

