Milan Uhde slavil narozeniny v předstihu v Huse na provázku, napsal novou hru

Spisovatel, dramatik a někdejší politik Milan Uhde před třemi týdny dopsal novou divadelní hru, zatím ji nabídl Divadlu Na zábradlí. Uhde to dnes ČTK řekl na oslavě svých 90. narozenin, kterou s měsíčním předstihem uspořádalo divadlo Husa na provázku.
V programu zazněly písně z Balady pro banditu i ukázky z Uhdeho dalších děl. Dramatikovi přišli popřát mimo jiné režiséři Petr Oslzlý, Vladimír Morávek či Břetislav Rychlík i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová.
Sám Uhde oslavu označil za preventivní a na závěr komponovaného programu řekl, že divadlo je pro něj největší dar a největší věc, které se lze věnovat. "Politika je záležitostí příliš kolektivní, mluví do ní příliš mnoho lidí a velká spousta voličů. Je to svět sice náramný, ale můj svět to není a nebyl. Jsem rád, že jsem tenhle svět okusil," poznamenal.
Před třemi týdny dopsal novou divadelní hru. Jmenuje se Obhájce a její hlavní postavou je právník, který ve zralém věku zjistil, že už nemůže být nezávislým obhájcem proti bezpráví. "Jsem bezprizorní autor, nejsem v žádném divadle doma. Ale koukám po Divadle Na zábradlí. Hru jsem poslal dramaturgyni Doře Štědroňové, ale vím, že divadlo má až do roku 2028 program vyčerpaný," poznamenal Uhde. "Ale kdyby se jim to líbilo, tak mi třeba poradí, co s tím," dodal.
Devadesátiny oslaví Uhde 28. července. Stále sleduje aktuální dění a také se jej aktivně účastní. Na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se na konci května uskutečnil v Brně, dostal jejich nejvyšší vyznamenání. Uspořádání sjezdu v Brně jej velice potěšilo.
"Ozvaly se proti tomu určité hlasy, ale to je normální. Já jsem vždycky vzbuzoval spory. Vlastně už ve třech letech, protože někteří lidé byli toho názoru, že Židé patří do koncentráku. Takže už tehdy jsem vzbuzoval rozporné pohledy a postoje, to není žádná novina," podotkl.
Uhde byl významnou postavou československého disentu, v 70. letech se dostal na seznam zakázaných spisovatelů a podepsal Chartu 77. Pod cizími jmény psal divadelní hry, které často inscenovalo divadlo Husa na provázku. Dnes řekl, že mu toto divadlo vstoupilo do života, když mu bylo nejhůř.
Po roce 1989 byl ministrem kultury a po rozpadu Československa prvním předsedou Poslanecké sněmovny České republiky. Je držitelem řady ocenění, mimo jiné ceny Egona Hostovského, Toma Stopparda, Alfréda Radoka i ceny Thálie.