Mindfall Protocol – největší český AI film

Ve světě, kde vzpomínky mohou být extrahovány, ukradeny a zneužity jako zbraň — důvěra se stává nejvzácnější měnou. 15. ledna 2026 vstupuje do českých kin sci-fi thriller Mindfall Protocol, film, který kombinuje klasické filmové řemeslo s nejnovějšími AI technologiemi a přináší divákům vizuálně výrazný pohled do budoucnosti kinematografie.
foto: Mindfall Protocol

Mindfall Protocol je největší český AI film dosavadní produkce. S délkou přes 25 minut představuje ambiciózní pokus o rozšíření hranic AI filmařství v Česku a ukazuje cestu k delším formátům a eventuálním celovečerním AI produkcím.

O příběhu

Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kde se technologie schopná číst, rekonstruovat a upravovat lidskou paměť stává běžnou součástí institucionální moci. Film sleduje Thomase Caina, který po nenahraditelné ztrátě své dcery Lily se obrací na experimentální technologii MINDVAULT™ — systém, který slibuje nejen vzpomínky uchovat, ale i vylepšit. Mindfall Protocol však nevypráví příběh technologického převratu, ale jeho důsledků: jak se mění odpovědnost, intimita a vztah k vlastní minulosti ve chvíli, kdy paměť přestává být soukromým prostorem. Konflikt se neodehrává mezi člověkem a strojem, ale uvnitř člověka samotného — mezi tím, co si pamatuje, co je mu předkládáno, a čemu se rozhodne věřit. Film klade fundamentální otázku: Rozšiřuje technologický pokrok skutečně lidskou svobodu, nebo ji pouze přepisuje sofistikovanějšími prostředky?

Hybridní workflow – AI jako spolutvůrce

Mindfall Protocol stojí na inovativním hybridním workflowu, ve kterém se kombinuje živé herectví, klasické režijní postupy a AI-generované scény a kompozice. Tvůrci k realizaci filmu použili nejnovější AI modely a nástroje, včetně:

  • Freepik Spaces – pro generování futuristických lokací a prostředí
  • Kling 2.6 motion control – pro tvorbu komplexních pohybových sekvencí
  • Seedance 1.5, Google Veo 3.1, Kling O1 – pro experimentální vizuální efekty a pokročilé video generování dalších experimentálních procesů

Tvůrci využívali AI například pro generování futuristických měst a lokací, tvorbu specifických vizuálních efektů, které by byly klasicky finančně nebo časově náročné, a experimentální přístup k storyboardům, animaticům a pre-vizualizaci scén.

Tvůrčí statement

Režisér a scenárista Gedeon Drapák ke vzniku filmu říká: „Víme, že AI bude v budoucnu nedílnou součástí tvorby filmové produkce. Chtěli jsme vyzkoušet, kam až můžeme dostat AI technologie dnešního dne a vyprodukovat něco, co je mezi realitou a animovaným filmem. Tento film vznikl z potřeby reagovat na svět, ve kterém technologie nepřichází jako hrozba, ale jako pohodlné řešení. Zajímalo nás, co se stane, když se nástroje určené ke zjednodušení reality začnou podílet na jejím výkladu. Mindfall Protocol je pro nás dialogem mezi lidskou zkušeností a algoritmem, jehož pravidla se teprve utvářejí.“

Tematické pilíře

Mindfall Protocol se zabývá kritickými otázkami naší doby:

  • Paměť jako politický a technologický prostor — nikoli pouze osobní
  • Přenášení odpovědnosti z člověka na systém — a důsledky této delegace
  • Iluze objektivity v datech a algoritmech — kdy se subjektivita skrývá za čísla
  • Intimita pod dohledem technologie — soukromí v digitálním věku
  • Vztah mezi kontrolou, komfortem a svobodou — a cena pohodlí

Tvůrčí tým

Režie: Gedeon Drapák, Ondřej Hubálek
Scénář: Gedeon Drapák, Ondřej Hubálek, Dominik Drapák
Motion Prompt Design: Gedeon Drapák, Ondřej Hubálek, Dominik Drapák
Střih: Gedeon Drapák
Audio Design: Daniel Motl, Tomáš Medek
Sound Design & SFX: Dominik Drapák, Miroslav Janovský
Produkční Společnost: Neural Studios

Proč je film relevantní dnes?

Mindfall Protocol vzniká v období, kdy se umělá inteligence stává aktivním spoluautorem kulturní produkce — nikoli jen nástrojem. Film reflektuje nejen tematicky dopad nových technologií na člověka, ale i formálně jako symbiózu lidských tvůrčích dovedností a AI procesů. V tomto smyslu funguje zároveň jako fikce i praktická demonstrace současných možností filmového jazyka. Otevírá kritickou otázku: Kdo je dnes autorem obrazu, rozhodnutí a významu — a jsme na tuto změnu připraveni?

Valentýnský únik do městské džungle: Láska, chutě a emoce v The Monkey Bar Prague

Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala za půl miliardy stravovací provoz

FakultnĂ­ nemocnice Ostrava modernizovala za pĹŻl miliardy stravovacĂ­ provoz

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má po dvou letech kompletně modernizovaný stravovací provoz. Renovace zhruba za půl miliardy korun bez DPH zahrnovala nejen...

V brněnském Novém Lískovci vznikne čtyřpodlažní parkovací dům

ilustrační snímek

Brno plánuje postavit v městské části Nový Lískovec parkovací dům s téměř 300 místy. Čtyřpodlažní, do svahu částečně zapuštěný objekt nahradí současnou...

Nový sníh zlepšil v Plzeňském kraji podmínky pro lyžaře na svazích i ve stopách

ilustrační snímek

Nový sníh vylepšil podmínky pro zimní sporty v Plzeňském kraji. O pátečních pololetních prázdninách a o víkendu se mohou lyžaři vydat v kraji na sjezdovky na...

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska

ilustrační snímek

V Pardubickém kraji jsou díky chladnému počasí v provozu všechna zimní střediska. Lyžovat je možné na horách i v níže položených oblastech. Pode meteorologů by...

Prahu čeká dopravní peklo. Bude znovu uzavřena Plzeňská kvůli kanalizacím a vodovodům v havarijním stavu

Radlická ulice. Dopravou jedna z nejvíce vytížených ulic v Praze. Tradiční...

Hlavní město plánuje od neděli do konce srpna po etapách uzavřít Plzeňskou ulici, která se označuje za „dopravní stoku“. Důvodem jsou důležité opravy sítí. Uzavřena bude na čas také Holečkova ulice....

Společnost Porsche Česká republika v roce 2025 zvýšila prodeje o 17 procent a pokračovala v nastoupené růstové strategii

Lyžařské areály v hradeckém kraji mají na začátku prázdnin ideální podmínky

ilustrační snímek

Hlavní lyžařská střediska v Královéhradeckém kraji mají na začátku jarních prázdnin ideální podmínky. Lyžuje se v Krkonoších, Orlických horách a také v menších...

