Mindfall Protocol – největší český AI film

Mindfall Protocol je největší český AI film dosavadní produkce. S délkou přes 25 minut představuje ambiciózní pokus o rozšíření hranic AI filmařství v Česku a ukazuje cestu k delším formátům a eventuálním celovečerním AI produkcím.
O příběhu
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kde se technologie schopná číst, rekonstruovat a upravovat lidskou paměť stává běžnou součástí institucionální moci. Film sleduje Thomase Caina, který po nenahraditelné ztrátě své dcery Lily se obrací na experimentální technologii MINDVAULT™ — systém, který slibuje nejen vzpomínky uchovat, ale i vylepšit. Mindfall Protocol však nevypráví příběh technologického převratu, ale jeho důsledků: jak se mění odpovědnost, intimita a vztah k vlastní minulosti ve chvíli, kdy paměť přestává být soukromým prostorem. Konflikt se neodehrává mezi člověkem a strojem, ale uvnitř člověka samotného — mezi tím, co si pamatuje, co je mu předkládáno, a čemu se rozhodne věřit. Film klade fundamentální otázku: Rozšiřuje technologický pokrok skutečně lidskou svobodu, nebo ji pouze přepisuje sofistikovanějšími prostředky?
Trailer:
Hybridní workflow – AI jako spolutvůrce
Mindfall Protocol stojí na inovativním hybridním workflowu, ve kterém se kombinuje živé herectví, klasické režijní postupy a AI-generované scény a kompozice. Tvůrci k realizaci filmu použili nejnovější AI modely a nástroje, včetně:
- Freepik Spaces – pro generování futuristických lokací a prostředí
- Kling 2.6 motion control – pro tvorbu komplexních pohybových sekvencí
- Seedance 1.5, Google Veo 3.1, Kling O1 – pro experimentální vizuální efekty a pokročilé video generování dalších experimentálních procesů
Tvůrci využívali AI například pro generování futuristických měst a lokací, tvorbu specifických vizuálních efektů, které by byly klasicky finančně nebo časově náročné, a experimentální přístup k storyboardům, animaticům a pre-vizualizaci scén.
Tvůrčí statement
Režisér a scenárista Gedeon Drapák ke vzniku filmu říká: „Víme, že AI bude v budoucnu nedílnou součástí tvorby filmové produkce. Chtěli jsme vyzkoušet, kam až můžeme dostat AI technologie dnešního dne a vyprodukovat něco, co je mezi realitou a animovaným filmem. Tento film vznikl z potřeby reagovat na svět, ve kterém technologie nepřichází jako hrozba, ale jako pohodlné řešení. Zajímalo nás, co se stane, když se nástroje určené ke zjednodušení reality začnou podílet na jejím výkladu. Mindfall Protocol je pro nás dialogem mezi lidskou zkušeností a algoritmem, jehož pravidla se teprve utvářejí.“
Tematické pilíře
Mindfall Protocol se zabývá kritickými otázkami naší doby:
- Paměť jako politický a technologický prostor — nikoli pouze osobní
- Přenášení odpovědnosti z člověka na systém — a důsledky této delegace
- Iluze objektivity v datech a algoritmech — kdy se subjektivita skrývá za čísla
- Intimita pod dohledem technologie — soukromí v digitálním věku
- Vztah mezi kontrolou, komfortem a svobodou — a cena pohodlí
Tvůrčí tým
Režie: Gedeon Drapák, Ondřej Hubálek
Scénář: Gedeon Drapák, Ondřej Hubálek, Dominik Drapák
Motion Prompt Design: Gedeon Drapák, Ondřej Hubálek, Dominik Drapák
Střih: Gedeon Drapák
Audio Design: Daniel Motl, Tomáš Medek
Sound Design & SFX: Dominik Drapák, Miroslav Janovský
Produkční Společnost: Neural Studios
Proč je film relevantní dnes?
Mindfall Protocol vzniká v období, kdy se umělá inteligence stává aktivním spoluautorem kulturní produkce — nikoli jen nástrojem. Film reflektuje nejen tematicky dopad nových technologií na člověka, ale i formálně jako symbiózu lidských tvůrčích dovedností a AI procesů. V tomto smyslu funguje zároveň jako fikce i praktická demonstrace současných možností filmového jazyka. Otevírá kritickou otázku: Kdo je dnes autorem obrazu, rozhodnutí a významu — a jsme na tuto změnu připraveni?