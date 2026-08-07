Ministerstvo:Nový fotbalový stadion v Brně by mohl mít 37 metrů po úpravě návrhu

Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů, pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město. Vyplývá to z vyjádření, které dnes ČTK zaslala mluvčí resortu Barbora Šťastná. Radní Brna pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) ve čtvrtek uvedl, že odbor památkové péče ministerstva stadion o navrhované výšce 37 metrů nepovolí. Podle ministerstva nejde o nesouhlas se stadionem jako takovým, ale o připomínky ke konkrétnímu předloženému řešení.
Nový stadion za Lužánkami chce na místě starého stadionu postavit Zbrojovka Brno, výška stadionu 37 metrů plyne ze smlouvy mezi ní a městem. Podle Aberla bylo zapotřebí prověřit, zda tato výška nenarušuje chráněné výhledy na město. "Zjistili jsme, že tato výška je pro ministerstvo kultury nepřípustná," řekl ve čtvrtek ČTK Aberl. Památkáři prověřovali výšky 28, 30, 35, 37 a 40 metrů.
"Z předložených podkladů vyplynulo, že varianty 28 a 30 metrů jsou přijatelné. Varianty 35, 37 a 40 metrů v předložené podobě již zasahují do chráněného panoramatu města, a proto nevyhovují podmínkám jeho ochrany. Neznamená to však, že stadion o výšce 37 metrů není možné za žádných okolností realizovat. Ministerstvo posuzovalo konkrétní předloženou podobu stavby. Pokud bude návrh upraven tak, aby nenarušoval chráněné panorama města, může být nové řešení znovu posouzeno," stojí ve vyjádření. Aberl řekl, že město nechá prověřit ještě výšky 31, 32, 33 a 34 metrů.
Podobně se ve čtvrtek na síti X vyjádřil i generální ředitel klubu Jan Mynář. Kritizoval, že radní prezentuje verdikt památkářů jako definitivní. Uvedl, že jde o vyjádření ministerstva kultury na základě předběžných nákresů, které je možné ještě dál upravovat diskutovat o nich. "Neexistuje žádné jasné měřítko toho, co už je moc a co ne – jde do značné míry o subjektivní posouzení na základě nákresů," uvedl Mynář.
O novém stadionu za Lužánkami se mluví přes 20 let. Stávající stadion vznikal v letech 1949 až 1953. V 60. až 70. letech byla postavena nová tribuna a kapacita vzrostla na 50.000 diváků. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44.120 diváků. Poslední ligový zápas se na stadionu hrál v září 2001, od té doby chátrá.