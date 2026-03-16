Ministerstvo uspělo se stížností ve sporu kvůli kůrovcové výjimce v Jeseníkách

Ministerstvo životního prostředí uspělo s kasační stížností ve sporu kvůli výjimce pro intenzivní zásahy proti kůrovci v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Výjimku vydala v roce 2022 Agentura ochrany přírody a krajiny, měla platit do konce roku 2024. Městský soud v Praze ji zrušil, podle Nejvyššího správního soudu (NSS) však nepochopil podstatu věci, zjistila dnes ČTK z úřední desky.
O výjimku požádaly Lesy České republiky kvůli hrozící kůrovcové kalamitě. Umožnila jim kácení za použití intenzivních technologií i v první a druhé zóně chráněné krajinné oblasti. Povolení se konkrétně týkalo oblasti Lesní správy Janovice, která se částečně překrývá s evropsky významnými lokalitami Praděd, Keprník a Rabštejn i s ptačí oblastí Jeseníky. Mohly tam teoreticky vznikat i více než hektarové holiny, což by jinak nebylo možné.
Agentura zároveň stanovila dílčí podmínky, například že na místě má zůstat určitý objem dřevní hmoty, takzvaného hroubí. Určila také omezení zásahů v místech, kde hnízdí jeřábek lesní.
Rozhodnutí potvrdilo ministerstvo životního prostředí, ovšem Společnost přátel Jeseníků podala žalobu k Městskému soudu v Praze. Vznik holin v cenných smrčinách je podle společnosti v rozporu s cíli ochrany přírody. Městský soud pak v prosinci 2024 rozhodnutí ministerstva životního prostředí i Agentury ochrany přírody a krajiny zrušil. Agentura prý dostatečně nezdůvodnila, proč v daném případě převažuje veřejný zájem na zásazích proti kůrovci nad ochranou přírody.
Ministerstvo životního prostředí podalo úspěšnou kasační stížnost. NSS konstatoval, že městský soud chybně vyhodnotil hlavní důvod udělení výjimky. Úřady ji nevydaly kvůli převažujícímu veřejnému zájmu, ale proto, že povolovaná činnost významně neovlivní chráněnou přírodu - a právě tím se městský soud měl zabývat.
Nyní musí soud v Praze rozhodovat znovu. "Především posoudí jednotlivé žalobní námitky se zohledněním důvodu, na jehož základě byla daná výjimka povolena," stojí v rozsudku NSS.