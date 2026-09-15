Ministerstvo životního prostředí neřešilo střet zájmů, dostalo pokutu 300.000 Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal ministerstvo životního prostředí pokutou 300.000 korun za to, že při přípravě veřejné zakázky za 200 milionů korun neošetřilo případný střet zájmů firmy Insurance Experts. Sankce se týká zakázky zadávané za minulého vedení resortu. Pokuta je pravomocná, ministerstvo se proti ní neodvolalo a musí ji zaplatit. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.
Společnost Insurance Experts při přípravě zadávacího řízení pomáhala ministerstvu formulovat technické podmínky. "Úřad ale následně zjistil, že společnost Insurance Experts ve výsledku mohla z pozice pojišťovacího makléře od vybraného dodavatele inkasovat provizi za správu pojišťovacích služeb. Této skutečnosti si měl být resort vědom a případnému střetu zájmu zabránit," uvedl ÚOHS.
"Makléř měl ekonomický zájem na výsledku zadávacího řízení a mohl mít motivaci ovlivnit nastavení zadávacích podmínek ve prospěch některých pojišťoven. Zadavatel přitom o této situaci věděl nebo vědět měl a neučinil žádná nápravná či preventivní opatření," uvedla místopředsedkyně ÚOHS Markéta Dlouhá. Hlavní zakázku za zhruba 200 milionů korun získaly Česká podnikatelská pojišťovna a Vienna Insurance Group.
Rozhodnutí je pravomocné, pokutu úřad uložil takzvaným příkazem, proti kterému ministerstvo nepodalo odpor. Proto se pokutě nemůže ani bránit u soudu.