Ministr Tejc se s Lastoveckou setká příští týden, kolegové jí vyjadřují podporu

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se s Petrou Lastoveckou, která na začátku tohoto týdne rezignovala na funkci státní zástupkyně kvůli ztrátě důvěry ve vedení, sejde v pátek 12. června. Lastovecká to dnes řekla ČTK. Uvedla také, že jí kolegové vyjadřují podporu.
"Vážím si pozvání pana ministra, témata setkání jsou plně v jeho režii. Předpokládám, že bude chtít slyšet můj názor na stav soustavy státního zastupitelství," řekla Lastovecká.
Rezignace státní zástupkyně Lastovecké a dřívější rezignace jejího kolegy Adama Bašného svědčí podle Tejce o tom, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá. Na začátku týdne uvedl, že se s Lastoveckou plánuje co nejdříve sejít a vyslechnout si její výhrady. Následně chce o poměrech ve státním zastupitelství jednat s vedoucími státními zástupci včetně nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové.
Lastovecká doplnila, že jí po rezignaci spousta kolegů vyjádřila podporu. "Jsem za to samozřejmě ráda. Je vidět, že spousta z nich má na fungování soustavy státního zastupitelství obdobný názor jako já," řekla Lastovecká.
Lastovecká z olomouckého vrchního státního zastupitelství, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k tzv. bitcoinové kauze, v pondělí oznámila rezignaci po 25 letech ve funkci. Krok zdůvodnila ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství.
V rezignačním dopise mimo jiné napsala, že soustava státního zastupitelství se proměnila v prostor, který už jí nemá co nabídnout, kde je dlouhodobě nespokojená, na kterém vidí vady a chyby, které nikdo neřeší, a který vedou lidé, jichž si neváží a kteří by v jeho čele stát podle jejího názoru neměli. Uvedla také, že odborné argumenty často ustupují snaze nedělat si problémy, samostatný názor přestává být vnímaný jako přínos a převládá atmosféra, v níž je bezpečnější se přizpůsobit, než otevřeně říkat nepohodlné věci.