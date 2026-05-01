Minoritský klášter ve Znojmě zaplnily historické hračky, zejména dřevěné a tahací. Pocházejí se sbírky Marie Maderové ze Šanova na Znojemsku. Některé exponáty jsou více než 100 let staré, jiné připomínají dobu první republiky či éru socialismu. Výstava nazvaná Můj koníček vraný jako malovaný začíná dnes, potrvá do září, oznámila mluvčí Jihomoravského muzea Renata Hurníková.
Sběratelka Maderová propadla starým hračkám natolik, že jich dnes vlastní stovky. Zaměřuje se především na dřevěné mechanické tahací hračky, které v sobě spojují jednoduchost, vynalézavost a dobovou estetiku.
"Na počátku mého sbírání jsem si jen tak intuitivně pořídila hračky, které se mi líbily především jako vzpomínky na mé dětství. Ty jsem ale postupně nahradila hračkami odpovídajícími mé vznikající představě o ucelené sbírce, tedy hlavně dřevěnými tahacími hračkami," popsala Maderová.
"Tahačky, jak jim říkám, jsem doplnila dalšími hračkami vyráběnými ze dřeva – kostkami, stavebnicemi, autíčky, kočárky, pokojíčky... A nakonec se mi sbírka rozrostla i o panenky, plyšáky, hračky na písek a mnoho dalších drobností," doplnila.
Výstava ukazuje hračky z různých regionů, třeba lidovou tvorbu ze Skašova na Plzeňsku, z okolí Hlinska na Chrudimsku a z Valašska, ale také prvorepublikovou produkci firem Schowanek a Blank. Nechybí ani práce Ladislava Sutnara, jehož stavebnice Tovární město patří k ikonám českého designu.
Podle Jihomoravského muzea je výstava zároveň připomínkou toho, jak důležitou roli hrají soukromí sběratelé při uchovávání kulturní paměti.