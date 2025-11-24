Praha, Brno a zase Praha. Jak se Miroslav Ševčík z SPD kolem voleb „stěhoval“

Marek Osouch
  16:42aktualizováno  16:42
Před říjnovými parlamentními volbami svítilo u jihomoravského lídra SPD Miroslava Ševčíka v kolonce bydliště Brno, přestože je jako bývalý děkan Vysoké školy ekonomické v Praze dekády spojený právě s hlavním městem. Nyní zvolený poslanec po zhruba čtyřech měsících oficiálního bydlení v jihomoravské metropoli opět „přesídlil“ zpět do Prahy.
Miroslav Ševčík, lídr kandidátky SPD v Jihomoravském kraji ve sněmovních volbách v roce 2025 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Miroslav Ševčík před volbami své papírové stěhování do Brna hájil s tím, že jde o jeho soukromou záležitost a je normální, že člověk mění bydliště. Minulý týden se však k jeho jménu v obchodním rejstříku vrátilo trvalé bydliště na původní adrese v Praze, odkud si tedy „odskočil“ do Brna nakonec jen na čtyři měsíce.

Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

„Udělal jsem to, abych vám vyhověl. Před volbami jste se mě ptal, jestli nebudu zneužívat poslanecké náhrady, a já slíbil, že to vyřeším. Tady vidíte, že jsem dodržel slovo,“ připomněl v pondělí Ševčík redaktorovi iDNES.cz předvolební rozhovor.

Otázkou je, jestli v Brně vůbec reálně bydlel. Na uvedené adrese totiž nikdy neměl na zvonku ani na poštovní schránce své jméno, některé instituce by ho tak případně neměly jak kontaktovat. „Myslíte si, že by mě šli zatknout?“ reagoval v rozhovoru na dotaz. „V životě jsem ani nebyl na neschopence, navíc jsem v důchodovém věku, a zatřetí mám datovou schránku,“ pokračoval.

Mladí musí mít dvě až tři děti, aby bylo na důchody, říká krajský lídr SPD Ševčík

Při aktuálním dotazu iDNES.cz odmítl, že by šlo v případě Brna o účelové stěhování kvůli volbám, aby některé jihomoravské voliče na volebním lístku u jeho jména nedráždila Praha.

Cesty do poslanecké kanceláře si zaplatí sám

Právě tuto možnost před volbami naznačovali politologové. „Původem je sice Moravák, prakticky je ale Pražák a zejména Jihomoravané jsou na Pražáky hákliví,“ poznamenal politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

„Sorry, ale nechci.“ Uražený Ševčík odstoupil, rektorem VŠE je opět Dvořák

Svou poslaneckou kancelář má však Ševčík jakožto jihomoravský poslanec právě v Brně. Redaktorovi slíbil, že do ní bude dojíždět, aby byl k dispozici voličům. Cesty si prý bude hradit ze svého.

Jak často v kanceláři bude k zastižení, nedokázal říci. Záleží podle něj na zájmu občanů a domluvě s druhou poslankyní za SPD z jihu Moravy Lucií Šafránkovou. „Budeme se tam střídat,“ podotkl.

